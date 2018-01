Rục rịch mở bán những căn hộ đẹp nhất dự án TNR GoldSeason

TNR GoldSeason - dự án hiếm hoi mở bán sau khi đã cất nóc

Những ngày qua, điện thoại của anh Lê Anh – nhân viên kinh doanh của một đơn vị phân phối dự án TNR GoldSeason liên tục trong tình trạng quá tải bởi những cuộc gọi để hỏi về tiến độ xây dựng, thời gian dự kiến bàn giao cũng như chính sách của dự án trong giai đoạn này.

“Dù bận rộn vì phải liên tục trả lời khách hàng nhưng tôi thấy rất vui bởi dự án nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía thị trường. Lượng giao dịch ấn tượng trong thời gian vừa qua là minh chứng rõ nhất cho điều này”, anh Lê Anh hào hứng chia sẻ.

Không phải ngẫu nhiên, TNR GoldSeason được các chuyên gia bất động sản đánh giá là một trong những dự án “hot” nhất thời điểm cuối năm bởi với tiện độ xây dựng thần tốc như hiện nay, dự kiến chỉ đến cuối tháng 10/2018, những căn hộ đầu tiên sẽ được bàn giao cho cư dân. Điều này đồng nghĩa với việc những khách hàng đặt mua căn hộ thời điểm này chỉ chờ thêm 9 tháng nữa là đã có thể nhận nhà.

Đây thực sự là một điểm thu hút của TNR GoldSeason trong bối cảnh những tin tức về việc chủ đầu tư nhận tiền mua nhà của khách nhưng không triển khai dự án, hay dự án bị chậm bàn giao đến vài năm xuất hiện khá nhiều trên các phương tiện thông tin, khiến khách hàng ngày càng có tâm lý e dè với những dự án hình thành trong tương lai.

Trong khi đó, thực tế cho thấy, với các dự án sắp hoàn thiện, đặc biệt đã xây xong phần thô hoặc gần bàn giao thì rất “hút hàng” bởi có thể xua tan nỗi lo về rủi ro cho khách hàng, giúp họ “nhìn tận mắt, sờ tận tay” khi mua nhà và có thể kiểm chứng được chất lượng thực tế.

Thêm vào đó, đây cũng là một cách giúp khách hàng đánh giá tiềm lực của chủ đầu tư. Chỉ có những doanh nghiệp thực sự mạnh, tự tin vào dự án mà mình đang triển khai mới dám chờ đến giai đoạn hoàn thiện công trình rồi mới giới thiệu rộng rãi.

Sức hút từ chính sách bán hàng “khủng”

Mọi thứ tại TNR GoldSeason, từ tiến độ đến chất lượng đều hiện hữu một cách hoàn hảo trước khi đến tay khách hàng, đây chính là lý do khiến TNR GoldSeason thu hút được sự quan tâm rất lớn của thị trường bất động sản trong suốt thời gian vừa qua.

Độ hot của dự án còn được tạo nên từ chính sách “khủng” của Chủ đầu tư khi chuẩn bị mở bán những tòa căn hộ đẹp nhất dự án trong giai đoạn này.

Theo đó, với chương trình “Lộc Vàng đón Tết”, khách hàng khi mua căn hộ tại các tòa Spring, Autumn, Summner sẽ được nhận ngay từ 1,5 - 5 lượng vàng SJC 9999 hoặc nhận chiết khấu từ 3 – 7% giá trị căn hộ.

Trong khi đó, khách hàng lựa chọn thanh toán theo tiến độ thông thường sẽ được hướng chiết khấu 4.1% giá trị căn hộ. Ngoài ra, khi mua căn hộ, khách hàng còn được hỗ trợ vay vốn với lãi suất 0% trong 24 tháng. Chương trình ưu đãi có tổng chiết khấu lên tới 15% giá trị căn hộ.

TNR Goldseason nằm trên đường Nguyễn Tuân, tuyến đường nối các trục huyết mạch quan trọng Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Đường Láng. Tọa lạc tại tâm điểm kết nối trục dọc kinh tế phía Tây: Cầu Giấy – Thanh Xuân – Hà Đông, dự án là điểm kết nối giữa các khu vực kinh tế năng động và tiềm năng nhất Hà Nội.

Bên cạnh mạng lưới kết nối giao thông thuận tiện, TNR Goldseason cũng đảm bảo khoảng cách thuận lợi tới các công trình dịch vụ và tiện ích đô thị, mang lại cuộc sống thuận tiện cho cư dân của mình.

Theo đó, cư dân TNR GoldSeason sẽ dễ dàng tiếp cận với hệ thống trường học và bệnh lớn của Hà Nội: trường chuyên Amsterdam, trường THPT Lý Thái Tổ, Đại học KHXH&NV, Học viện An ninh, bệnh viện Việt Pháp, bệnh viện Mắt, bệnh viện Thận; đồng thời nằm gần các trung tâm thương mại lớn: Big C, The Garden, Keangnam, Royal City, Lotte Mart…

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân là yếu tố tiên quyết, TNR Holdings Việt Nam luôn sẵn sàng đầu tư vào hệ thống tiện ích, cảnh quan sao cho thật sự đăng cấp và xứng tầm, đảm bảo không gian sống khép kín với an ninh bảo vệ 3 lớp, hệ thống bể bơi ngoài trời, phòng tập gym, yoga, spa, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, thư viện cộng đồng... đều được tích hợp toàn bộ trong nội khu. Chỉ với vài bước chân, khách hàng đã có thể thỏa mãn mọi nhu cầu cho mình và gia đình.