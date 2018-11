Sân bay Buôn Ma Thuột mở cửa trở lại sau sự cố máy bay Vietjet

Chiếc lốp trước của máy bay VJ356 được tìm thấy tại sân bay Buôn Ma Thuột.

Được biết, khi hạ cánh, chiếc máy bay VJ356 vẫn đủ 2 lốp trước, hạ cánh trong tư thế thăng bằng. Tuy nhiên, trong quá trình tàu bay lăn bánh giảm tốc độ, cặp lốp trước mới bất ngờ bật khỏi càng, đầu máy bay gục xuống, càng quyét trên đường băng 1 đoạn trước khi dừng hẳn.



Trước đó, lúc 23h03 phút ngày 29/11/2018, chuyến bay VJ356 của hãng hàng không Vietjet bay từ TPHCM đi Buôn Ma Thuột đã gặp sự cố nghiêm trọng.



Cụ thể, 2 bánh trước của tàu bay đã bị sự cố trong quá trình hạ cánh. Tàu bay đã dừng lại an toàn trên đường cất hạ cánh tại sân bay Buôn Ma Thuột.



Tổ bay đã triển khai quy trình khẩn nguy và thoát hiểm hành khách theo quy trình khai thác. Toàn bộ 207 hành khách đã thoát hiểm an toàn, trong đó có 6 hành khách bị chấn thương đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để kiểm tra sức khoẻ kịp thời.



Chuyến bay VJ356 được thực hiện bởi tàu bay A321 số đăng ký quốc tịch VN-A653, được hãng hàng không Vietjet mới tiếp nhận từ nhà chế tạo Airbus và đưa vào khai thác thương mại từ ngày 15/11/2018 (2 tuần trước).



Cục Hàng không đã thành lập tổ điều tra để thực hiện công tác điều tra an toàn đối với sự cố máy bay của hãng hàng không Vietjet.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tới gần 11h, tàu bay Vietjet gặp sự cố đã được kéo khỏi đường băng sân bay Buôn Ma Thuột, đồng thời vị trí hư hỏng mặt đường băng do càng trước máy bay mất lốp tạo ra cũng được khắc phục xong.Do đó, dự kiến trước 12h, Cục Hàng không sẽ quyết định mở lại đường băng sân bay Buôn Mê Thuột để khai thác trở lại bình thường với các chuyến bay thường nhật.Hiện nhà chức trách đã tìm thấy 1 chiếc lốp trong cặp lốp trước của chiếc máy bay bị bật ra khi hạ cánh.

Lê Hữu Việt