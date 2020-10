Sao Mai Group (ASM) “hưởng nắng” Đăk Nông

Quảng cáo

Ông Lê Diễn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đăk Nông hoan nghênh Tập đoàn Sao Mai đầu tư dự án năng lượng mặt trời vào tỉnh Đăk Nông

Ông Lê Thanh Thuấn - Tổng Giám đốc Sao Mai Group cam kết khi dự án hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên

Vị trí này đã tạo cho dự án hưởng được sự thuận lợi lớn về giao thông đường bộ, sẽ là một lực đẩy rất quan trọng để phát triển chuỗi đô thị lân cận với thành phố trung tâm vùng Tây Nguyên và là một trong số 8 đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh của Việt Nam”. Đây là cam kết của ông Lê Thanh Thuấn - Tổng Giám đốc Sao Mai Group - Nhà đầu tư chiến lược vào tỉnh Đăk Nông về lĩnh vực năng lượng tái tạo tại cuộc họp với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND - Lê Diễn và lãnh đạo UBND và các Sở, ngành địa phương vào chiều ngày 30/9.Đầu năm 2004, tỉnh Đắk Nông được tái lập theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội trên cơ sở chia tách tỉnh Đăk Lăk. Nhiều danh lam thắng cảnh được biết đến như; hồ nước tự nhiên Ea Snô; quần thể hang động núi lửa Chư Bluk dài nhất Đông Nam Á; vườn quốc gia Tà Đùng được ví như “Vịnh Hạ Long của Tây nguyên”… Ngoài du lịch, Đắk Nông có những lợi thế khác; công nghiệp khoáng sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm sản. Do địa hình nằm trên vùng đất đỏ cao nguyên bazan, Đắk Nông có số giờ nắng lên đến 2.600 giờ/năm. Bức xạ mặt trời trung bình 150 kcal/m2, chiếm khoảng 2.000-5000 giờ/năm. Đây là một trong những lợi thế để thúc đẩy phát triển lĩnh vực điện năng lượng mặt trời.Để thu hút nhà đầu tư những năm qua, tỉnh Đắk Nông đã đẩy mạnh xây dựng chính quyền hiện đại thông qua cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường đầu tư, thành lập Trung tâm hành chính công nhằm tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.Trong số các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội, Sao Mai Group xuất hiện như ‘ứng cử viên” nặng ký khi nhận thấy Đắk Nông có môi trường đầu tư tốt; tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức đã thể hiện rõ trách nhiệm và cầu thị. Những tín hiệu tích cực này đã tạo niềm tin cho Sao Mai vững tâm “rót hàng nghìn tỷ” vào vùng đất đầy tiềm năng để được “hưởng nắng”, phát triển trồng và khai thác cây cao su xuất khẩu.Chỉ 3 năm gần đây, ASM nổi lên như hiện tượng rất mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo khi lần lượt triển khai nhiều đại công trình tại Đồng Tháp, An Giang và Long An với vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng. Không chỉ “độc canh” trang trại pin năng lượng mặt trời, Sao Mai còn kết hợp kiến tạo những Solar Farm thành các khu du lịch khám phá - dã ngoại vô cùng độc đáo và hấp dẫn. Chính sự khác biệt đó là minh chứng rõ nét về chiến lược phát triển du lịch của Tập đoàn không “nhốt” trong tư duy lạc hậu “khai thác tiềm năng bề mặt” của địa phương.Cổ phần hóa vào năm 1997, Sao Mai rất chuyên nghiệp và thành công lớn trong lập dự án - kinh doanh BĐS. Từ lĩnh vực ban đầu, Tập đoàn đã từng bước phát triển thêm nhiều ngành mới. Hiện nay, Sao Mai Group được biết đến như là nhà đầu tư kinh doanh hàng đầu phát triển năng lượng tái tạo trong nước, liên tục giữ vững ngôi vị TOP đầu 5 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản lớn nhất Việt Nam, Nhà đầu tư chiến lược phát triển du lịch theo xu hướng sinh thái trong nước, doanh nghiệp uy tín xuất khẩu lao động đến thị trường toàn cầu, đặc biệt là Nhật Bản. Sao Mai hiện có hơn 10.000 lao động làm việc tại 16 Cty thành viên. Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, là doanh nghiệp tham gia công tác vì cộng đồng lớn trong nước.Đánh giá cao tiềm lực và thiện chí của Nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Đăk Nông đặt kỳ vọng, Sao Mai Group sẽ mang lại cho địa phương một sinh khí mới, nâng cao đời sống cho cộng đồng cư dân vùng cao nguyên. Tin tưởng Tập đoàn sẽ trở thành đơn vị hàng đầu khai thác năng lượng tái tạo kết hợp phát triển du lịch khám phá - dã ngoại nổi tiếng thu hút du khách thập phương, cam kết đưa Gia Nghĩa trở thành đô thị sầm uất, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà NQ Đại hội tỉnh Đảng bộ Đăk Nông đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Vi