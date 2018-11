Sao Mai tăng đà vượt kế hoạch lợi nhuận 2018

Dồi dào nguồn thu, 9 tháng Sao Mai Group (ASM) lãi 957 tỷ đồng cao gấp 8 lần cùng kỳ. Theo giải trình từ phía Tập đoàn, doanh thu tăng chủ yếu là kinh doanh BĐS, xuất khẩu cá và thức ăn thủy sản. Năm 2018, Sao Mai Group đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 890 tỷ đồng. So sánh với kết quả đạt được năm 2017 có thể thấy Sao Mai Group đã tính toán kỹ lưỡng.



Chú ngựa ô I.D.I



Thành viên chủ chốt của Tập đoàn Sao Mai, CTCP Đầu tư & Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã chứng khoán IDI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018 với mức doanh thu thuần đạt 4.265 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ bán cá tra thành phẩm đạt hơn 2.400 tỷ đồng, chiếm 56% tổng doanh thu. Cá tra chính là mảng mang lại phần lớn lợi nhuận gộp cho công ty, chiếm gần 84% tổng lợi nhuận gộp đạt được trong kỳ.



Doanh thu từ bán bột cá, mỡ cá đạt 1.054 tỷ đồng, chiếm 25%. Doanh thu bán thức ăn chăn nuôi đạt hơn 700 tỷ đồng, chiếm trên 16%. Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2018 IDI báo lãi sau thuế hơn 462 tỷ đồng, hơn gấp đôi lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và hoàn thành 80% kế hoạch năm.



“Trung Quốc - thị trường không giới hạn cơ hội cho các nhà xuất khẩu Việt Nam, trong đó cá tra là sản phẩm đang được tiêu thụ rất mạnh tại đất nước này. Vị trí địa lý của Trung Quốc gần kề với Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hoá của 2 bên. Mặt khác, ẩm thực của 2 quốc gia cũng có nhiều nét tương nên đây cũng là lý do để người Trung Quốc tiêu thụ nhiều hơn hàng nông thủy sản. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là thị trường trọng điểm của Cty I.D.I”. Ông Trương Vĩnh Thành, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai đã chia sẻ.



Theo ông Thành, Công ty IDI bắt đầu hành trình vào thị trường Trung Quốc từ nhiều năm trước. Chiến lược “Khởi nghiệp” tiếp cận bằng cách cung cấp cá tra cho các đầu bếp ở những thành phố lớn của Trung Quốc. I.D.I Fish đã có mặt trên bàn ăn ở những tiệc chiêu đãi cấp quốc tế, các bữa ăn sang trọng ở chuỗi nhà hàng Bắc Kinh, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Phúc Kiến và nhiều tỉnh thành phố khác. Tận tụy chinh phục khẩu vị người tiêu dùng tại thị trường lớn này mà I.D.I thực hiện đã tạo một nền tảng vô cùng vững chắc để Cty nhanh chóng thống lĩnh thị trường.

Sao Mai Group cùng chiến lược tăng thị phần xuất khẩu cá và thức ăn thuỷ sản

Sau Trung Quốc, Ấn Độ được xem là thị trường tiềm năng có sự tăng trường khá mạnh. Dân số trên 1,1 tỷ dân và có gu ẩm thực “nói không” với gia súc thì thủy hải sản được xem là sự lựa chọn tối ưu mà cá tra là sản phẩm đang được ưa chuộng. Không dễ như thị trường Đại lục nhưng quốc gia Nam Á vẫn có những “cửa ngõ” để I.D.I Fish lấn sân bằng những đơn hàng cho dòng sản phẩm phù hợp, dễ sử dụng. Dầu cá thực phẩm cao cấp (Ranee), bột cá và dầu cá nguyên liệu sẽ là những sản phẩm chiến lược được đi kèm với các dòng Filett cao cấp trên thị trường Ấn Độ.

Hoạt động xúc tiến thương mại của IDI tại Ấn Độ Nhận định về những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018 và triển vọng kinh doanh những tháng tiếp theo để tạo đà cho năm tới, ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cho biết: Sao Mai tiếp tục thực thi kế hoạch tăng trưởng trong trung hạn, đặc biệt từ nay đến năm 2020 doanh thu phải đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ít nhất phải là 10% (tương đương 1.000 tỷ đồng). Ngoài ra, việc Sao Mai mua lại các Cty Cổ phần Du lịch An Giang và Đồng Tháp là bước đi chiến lược giúp Tập đoàn đã tạo ra dòng tiền vững mạnh cũng như hiện thực hóa kế hoạch tăng doanh thu và lợi nhuận từ việc mở rộng thị phần du lịch. Sao Mai tin rằng kết quả kinh doanh năm 2018 sẽ rất ấn tượng giúp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đạt hai con số cho các năm tiếp theo. Điều này cho thấy nền tảng kinh doanh và cấu trúc tài chính của Sao Mai trở nên bền vững hơn. “Tham vọng” này nằm trong tầm tay khi chiến lược "cao cấp hóa" và mở rộng ngành hàng xuất khẩu cá, du lịch, BĐS. Đặc biệt là các sản phẩm giá trị gia tăng từ cá tra. Sao Mai Super Feed tăng tốc thực hiện chiến lược “bung mạnh” thị trường khi hiện nay ngành hàng cá tra đang chiếm thế thượng phong. Sự quyết tâm đó sẽ đóng góp rất lớn cho ASM tăng trưởng gấp nhiều lần trong các năm tới.

Thiên Kim