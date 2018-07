Sau hàng loạt tai nạn tàu hỏa, Cục trưởng Đường sắt nhận... phê bình

Một tháng sau thời gian “cao điểm” ngành đường sắt liên tục xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng, Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT) đã có báo cáo kỷ luật gửi lãnh đạo Bộ GTVT.



Theo đó, sau các vụ tai nạn, các cá nhân liên quan thuộc Cục Đường sắt đã tự kiểm điểm, trong đó có 2 người tự nhận hình thức khiển trách, 12 người tự nhận hình thức phê bình và phê bình nghiêm khắc.



Sau đó, Cục Đường sắt đã họp kiểm đểm và thống nhất, kỷ luật khiển trách với 4 người, phê bình nghiêm khắc 11 người thuộc cục.



Cục trưởng Vũ Quang Khôi tự nhận hình thức phê bình nghiêm khắc và chịu hình thức kỷ luật của Bộ GTVT, do liên đới trách nhiệm với vai trò của người đứng đầu.



Phó Cục trưởng Khương Thế Duy nhận hình thức kỷ luật khiển trách do trực tiếp phụ trách công tác an toàn giao thông đường sắt.



Cục Đường sắt tự nhận, việc áp dụng kỷ luật với công chức của cục là cần thiết, nhằm răn đe, chấn chỉnh trong thực thi công vụ, bảo đảm đạt hiệu quả cao hơn khi thanh kiểm tra.



Qua đợt này, Cục Đường sắt sẽ tự xem xét rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung những quy định mang tính hiệu quả hơn; tham mưu lãnh đạo bộ tốt hơn trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đường sắt nói chung và bảo đảm an toàn giao thông đường sắt nói riêng.



Thời gian tới, ngoài xiết chặt công vụ, Cục Đường sắt sẽ xử lý nghiêm minh công chức thanh tra trong quá trình thanh kiểm tra vi phạm pháp luật, bao che, dung túng cho các hành vi vi phạm.



Sau các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vừa qua (đặc biệt vụ tàu lật tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa và 2 tàu đâm nhau tại ga Núi Thành, Quảng Nam), Cục Đường sắt đã thành lập 5 đoàn kiểm tra 25 đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.



Qua kiểm tra, đã phát hiện và kịp thời chấn chinh doanh nghiệp kinh doanh đường sắt, khắc phục các tồn tại, lỗ hổng trong công tác quản lý.



Trước đó, báo cáo Cục Đường sắt, lãnh đạo Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cũng xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ.



Cụ thể, ông Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc VNR và ông Đoàn Duy Hoạch - Phó Tổng Giám đốc VNR tự nhận hình thức kỷ luật là khiển trách. Sau khi họp hội đồng kỷ luật, đã giảm xuống còn phê bình nghiêm khắc, do “chưa tới mức bị kỷ luật”.



Tập thể HĐTV nhận khuyết điểm trước Bộ GTVT và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Không thành viên nào của HĐTV bị kỷ luật hay xử lý trách nhiệm cá nhân.



Ngoài ra, một số lãnh đạo phòng ban của tổng công ty, đơn vị thành viên cũng bị kỷ luật, từ nhắc nhở, phê bình, tới kéo dài thời gian tăng lương, cắt chức và nặng nhất là nhân viên bị đuổi việc.

Lê Hữu Việt