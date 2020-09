SCB vinh dự nhận giải thưởng STP Award của Bank Of New York Mellon

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã nhận giải thưởng “Straight Through Processing Award 2019 - Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2019” qua hệ thống toàn cầu của The Bank of New York Mellon (BNY Mellon).