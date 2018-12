Shark Thuỷ: Start-up phải có sức hút tự thân

Cùng thế hệ với nhiều người sáng lập của các start-up hiện nay, từng khởi nghiệp nhiều lần và vẫn đang tiếp tục rót vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng đồng hành với cơ số các doanh nghiệp khởi nghiệp non trẻ qua chương trình “Thương vụ bạc tỉ”, Shark Thuỷ đặc biệt quan tâm đến người sáng lập - cá nhân tạo nên tinh thần cốt lõi của start-up đó. Đó cũng chính là lý do Shark Thuỷ luôn là “cá mập” đưa ra lời đề nghị sau cùng. Khi các sharks khác đề nghị hay từ chối startup, phản ứng, tâm thế của founder sẽ giúp Shark Thuỷ đưa ra đề nghị tiếp theo. Các công ty khởi nghiệp có thể có lỗi nhưng chỉ cần nhận thấy sự khác biệt và hấp lực, ông chủ của “đế chế” Egroup sẵn sàng xuống tiền chục tỷ.

Mặt khác, điều này cũng thể hiện bản lĩnh doanh nhân dày dặn sau hàng chục năm “chinh chiến” trên thương trường: Không sợ lỡ thời điểm, kiên trì nắm thời cơ. Tại sự kiện Shark Tank Forum được tổ chức ngày 7/11/2018, Shark Thuỷ đã phát biểu một câu khiến nhiều người vỡ lẽ: “Người ta nói trâu chậm uống nước đục, nhưng theo tôi thì cứ chậm chút, có khi được mua rẻ”. Chớp cơ hội, chấp nhận rủi ro, làm quyết liệt, đi thật nhanh đã trở thành những “slogan” quen thuộc trong giới khởi nghiệp. Tuy nhiên, chỉ người từng kinh qua mới hiểu giá trị của sự tỉnh táo cân nhắc trong mỗi quyết định. Người phương Tây có câu “save the best for last” và Shark Thuỷ không ngại là “người sau cùng”. Thế nhưng, “người sau cùng” này đã rót tổng cộng 500.000 USD vào Công ty Magic Book, 5 tỷ đồng cho 36% vốn của We Escape; 5 tỷ đồng cho 46% của Talk cafe English, 3 tỷ đồng cho 80% chuỗi nhà hàng chay Pema…

Để trở thành một trong số cá mập quyền lực của “Shark Tank”, Shark Thuỷ cũng từng sống những ngày đau đáu trăn trở gây dựng doanh nghiệp. Giấc mơ khởi nghiệp của Shark Thuỷ giờ đây trở thành giấc mơ kiến tạo, chung tay phát triển cơ đồ của hàng ngàn nhân viên tập đoàn Egroup. “Hãy ước mơ - Hãy chinh phục” là “từ khoá” thúc đẩy người Egroup nỗ lực mỗi ngày. “Sức hút tự thân” của Shark Thuỷ chính là câu trả lời khách quan nhất cho câu hỏi: Tại sao nhiều nhân tài và quản lý hàng hàng đầu đều đầu quân về Egroup?