Siêu thị Hapromart Thành Công chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Home&Food

Thực hiện chủ trương về việc chuẩn hóa chuỗi bán lẻ của Tập đoàn BRG, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng cao của người dân thủ đô; thời gian qua, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ của Tập đoàn BRG đã tiến hành nâng cấp, chuẩn hóa chuỗi Siêu thị, cửa hàng tiện ích mang thương hiệu Hapromart của Hapro áp dụng mô hình Home & Food.

Phát biểu Tại lễ khai trương, Ông Vũ Thanh Sơn – Tổng Giám đốc Hapro cho biết: Với quy mô 2 tầng cùng diện tích được mở rộng lên tới hơn 1.000 m2, siêu thị Hapromart Thành Công sẽ gây ấn tượng tốt với khách hàng tham quan và mua sắm nhờ hệ thống các quầy hàng được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, quy hoạch hợp lý, hiện đại và bày bán đa dạng trên 10.000 mặt hàng phong phú chất lượng cao, trong đó tập trung vào các sản phẩm do các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn BRG trực tiếp nhập khẩu từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc; trên 35% diện tích siêu thị bày bán các ngành hàng tươi sống và thực phẩm chế biến sẵn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cân bằng dinh dưỡng … Cùng với đó, nhằm gia tăng sự tiện lợi và tiện ích cho khách hàng, siêu thị Hapromart Thành Công cung cấp các dịch vụ tiện ích gia tăng cho các khách hàng như Thẻ KHTT với chiết khấu ưu đãi cao, gói quà, vận chuyển miễn phí, nhiều, và nhiều chương trình ữu đãi hàng tuần dành cho khách hàng… Hi vọng những đổi mới từ siêu thị Hapromart Thành Công sẽ nhận được sự tin yêu, ủng hộ của đông đảo người tiêu dùng và trở thành một trong những địa chỉ mua sắm tin cậy, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người dân trong khu vực; qua đó góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu Hapro, gắn liền với thương hiệu Tập đoàn BRG, trong lĩnh vực kinh doanh thương mại nội địa.