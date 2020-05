Siêu thị, trung tâm thương mại...dùng app đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19

Quảng cáo

Ngày 5/5, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM công bố ứng dụng đánh giá tính an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Tại buổi công bố, bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở này cho biết, đơn vị đang cố gắng trong thời gian nhanh nhất để hoàn thiện một ứng dụng (app) duy nhất có thể gom chung cả 7 bộ tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm cũng như đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

Giao diện ứng dụng quản lý các bộ tiêu chí. Ảnh chụp màn hình

Ứng dụng này ra đời để giúp các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh tự đánh giá mức độ rủi ro hoặc mức độ an toàn khi đi vào hoạt động trong tình trạng vẫn còn nguy cơ dịch COVID-19. Bên cạnh đó, ứng dụng sẽ giúp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM kịp thời theo dõi, đánh giá tính an toàn của các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh có thể tải app này về trên điện thoại dùng hệ điều hành Android hoặc IOS, truy cập theo địa chỉ: https://antoandn.tphcm.gov.vn.



Theo đó, có 7 bộ tiêu chí về tính rủi ro lây nhiễm virus corona cũng như về đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 được xây dựng trong cùng một ứng dụng, bắt đầu sử dụng từ hôm nay (5/5/2020).



Tính đến hôm nay, ứng dụng này đã áp dụng cho 5 bộ tiêu chí, bao gồm: Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona tại doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 với hoạt động du lịch (bao gồm cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan du lịch).



Hiện nay ứng dụng đã áp dụng cho 5 bộ tiêu chí và cập nhật thêm 2 bộ tiêu chí nữa trong thời gian tới. Ảnh Văn Minh

Các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 với hoạt động giao thông vận tải; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại.

Hai bộ tiêu chí còn lại sẽ được tích hợp vào ứng dụng này từ ngày 8/5/2020, gồm: Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 với hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao..



Văn Minh - Huy Thịnh