Sóc Trăng điều chỉnh tăng giá nước ngọt

Tăng để hạn chế bù lỗ

Cụ thể, giá nước sinh hoạt dân dụng là 5.900 đồng đối với 10m3 đầu tiên (giá thành bình quân gần 9.200 đồng/m3) và tăng theo lũy kế lên đến 8.900 đồng (từ 31m3 trở lên) được điều chỉnh thành 7.000-12.500 đồng. Cơ quan hành chính sự nghiệp tăng mỗi mét khối nước từ 8.500 lên 11.500 đồng; cơ sở sản xuất 8.900 lên 14.000 đồng và cơ sở kinh doanh, dịch vụ điều chỉnh từ 10.300 thành 14.800 đồng/m3.

So với hiện tại, giá nước mới tăng từ 18-57%, tính đến hết năm 2020. Từ năm 2021, giá nước tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 4,3-12%. Riêng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không tăng giá nước sau năm 2021.

Ông Võ Thanh Văn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Sóc Trăng (đại diện 49% vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng), cho biết: Thực hiện chủ trương của Chính phủ việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp nước theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Phương án và chuyển công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng thành công ty cổ phần, mọi tài sản đối với Công ty phải được xác định lại giá theo Luật định nên giá trị doanh nghiệp có biến động tăng.

Cụ thể, trước khi DN cổ phần giá trị theo sổ sách kế toán là 60tỷ đồng, để thực hiện cổ phần hóa được xác định lại giá trị doanh nghiệp để bán cổ phần là 158 tỷ đồng (tăng 98 tỷ đồng); đồng thời, trong thời điểm này địa bàn tỉnh do bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước mặn xâm nhập nên nhu cầu sử dụng nước sạch tăng,do đó Công ty phải tiếp tục mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch với tổng kinh phí đầu tư trên 80 tỷ đồng để người dân ở vùng bị ảnh hưởng sử dụng. Qua quyết toán báo cáo tài chính năm 2018 Công ty bị lỗ trên 21 tỷ đồng, và 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục lỗ 9,7 tỷ đồng. Lý do lỗ là do các khoản chi phí tăng như: khấu hao tài sản do định giá lại tài sản, mức lương vùng tăng, giá điện và vật tư hóa chất và một số nguyên nhiên vật liệu khác cũng tăng. Trên cơ sở đó,Công ty đã báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin điều chỉnh tăng giá nước.

Ông Văn cho biết thêm, theo Khoản 8 Điều 51 Nghị định số 117/2007 của Chính phủ, nếu doanh nghiệp không được tăng giá nước sạch dẫn đến lỗ thì ngân sách Nhà nước phải cấp bù chênh lệch giá. Tuy nhiên, do Sóc Trăng còn khó khăn, đang hưởng trợ cấp từ ngân sách Trung ương nên không thể cân đối để bù lỗ giá nước sạch như hiện nay.

Công nhân vận hành nhà máy nước

Khó khăn của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng

Với lộ trình tăng giá theo quyết định mới, Công ty Cấp nước Sóc Trăng dự kiến lỗ 32,7 tỷ đồng trong năm 2019. Năm 2020 dự kiến lỗ 32,4 tỷ và giảm lỗ dần đến 2023 là 7,3 tỷ đồng. Dự kiến đến 2024, doanh nghiệp này mới có thể lãi trên 1 tỷ đồng.

Theo ông Văn, Sở Tài chính Sóc Trăng đã cùng Công ty Cấp nước Sóc Trăng xây dựng lộ trình thực hiện, trong đó lấy phần lợi nhuận định mức (của 49% vốn Nhà nước và 51 % vốn các cổ đông) để lại để bù lỗ phát sinh sao cho đảm bảo lỗ không quá 5 năm và bảo toàn được vốn Nhà nước.

Ông Văn lý giải: “Nếu lỗ lũy kế vì không tăng giá nước thì doanh nghiệp sẽ hết vốn sản xuất, dẫn đến tình trạng giảm quy mô cấp nước và cuối cùng là ngưng cấp nước. Việc này rất nặng nề cho xã hội, cho nên không để xảy ra được”.

Theo phân tích của lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thì từ năm 2017 trở về trước, doanh nghiệp đều thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, lãi 5% mỗi năm. Từ đầu năm 2018 (bắt đầu chuyển sang mô hình cổ phần cho đến nay), theo quy định tại Thông tư 45/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Khoản 7, Điều 9) thì giá trị tài sản của doanh nghiệp tăng từ 60 tỷ lên 158 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty không được ngân sách cấp vốn đầu tư các công trình cấp nước (mở rộng tuyến ống phục vụ bà con các vùng khó khăn nguồn nước, đầu tư, sữa chữa các công trình cấp nước...) mà phải tự cân đối bằng nguồn vốn tự có và phần còn lại phải vay ngân hàng.

Công ty lắp đặt đường ống dẫn nước phục vụ người sử dụng

Bên cạnh đó còn có tăng khấu hao, trả lãi vay, tiền lương cơ bản tăng, điện tăng, chi phí nguyên vật liệu tăng...Từ những yếu tố khách quan làm cho công ty gặp nhiều khó khăn. Sau khi bán cổ phần từ việc cổ phần hoá, số tiền đó phải nộp hết về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của Trung ương trên 77,8 tỷ đồng. Như vậy, về giá trị là có tăng lên, nhưng không phải để lại cho địa phương mà nộp hết về Trung ương. Việc khấu hao lớn như vậy giá nước không bù nổi dẫn đến lỗ từ đầu năm 2018 đến nay.

Một thực tế khác, Sóc Trăng là địa phương rất khó khăn về nước ngọt, nhất là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trước đây, có thời điểm ở nhiều địa phương nước ngọt lên tới hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn đồng mỗi mét khối nước. Vì thế, công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng đã có nhiều nỗ lực để đưa nước sạch về cho khách hàng với giá chấp nhận được từ nhiều năm qua, được người tiêu dùng ủng hộ.

Công ty cổ phấn cấp nước Sóc Trăng được thành lập vào năm 1964, công suất ban đầu là 3.000m3/ngày. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhà máy tiếp tục phục vụ nguồn nước cho người dân. Đến nay, Công ty có 11 xí nghiệp trực thuộc ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, quản lý 23 nhà máy nước bao gồm 6 nhà máy tại TP. Sóc Trăng và 17 nhà máy tại các huyện, thị xã, thị trấn, tổng công suất 60.000m3/ngày, phục vụ cho 85.397 khách hàng, trong đó có 80.458 hộ gia đình, 1.780 cơ quan, 395 đơn vị sản xuất và 2.764 đơn vị kinh doanh.

Công ty đã được tặng Huân chương độc lập hạng III; Huân chương lao động hạng I, hạng II, hạng III; Cúp vàng thương hiệu – nhãn hiệu năm 2009; Cúp “Dòng xanh nước việt” năm 2010; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc nhiều năm liên tục.

Cao Xuân Lương