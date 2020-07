Sửa 2 sân bay, chậm hủy chuyến bay tăng mạnh

Quảng cáo

Cục Hàng không vừa công bố số liệu về chậm, hủy chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 7 (từ ngày 19/6 - 18/7). Trong tháng các hãng đã thực hiện hơn 24.500 chuyến bay (tăng hơn 31% so với tháng trước).Tuy nhiên, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ (OTP) của các hãng đều giảm. Cụ thể, Vietnam Airlines có chỉ số OTP chỉ đạt hơn 86% (giảm tới 12% so với tháng trước); Vietjet đạt hơn 88% (giảm 4%), Jetstar Pacific đạt hơn 89% (tương đương tháng trước); Bamboo Airways đạt hơn 93% (giảm 2%); Vasco đạt hơn 91% (giảm 5%).Trong tháng qua, các hãng chậm tới gần 3.000 chuyến bay, tương đương hơn 11% số chuyến bay các hãng đã khai thác, tăng tới hơn 7,3% so với tháng 6. Hãng có tỷ lệ chậm chuyến cao nhất là Vietnam Airlines, khi tăng tới hơn 12% so với tháng trước; tiếp đến là Vietjet, Jetstar Pacific...Về lý do chậm chuyến bay trong tháng vừa qua gia tăng, các lý do từ hãng hàng không, thời tiết, quản lý bay... đều giảm mạnh so với tháng trước, thì lý do máy bay về muộn, trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng hàng không tăng mạnh.Cụ thể, chuyến bay bị chậm do máy bay về nuộn tăng lên tới hơn 75% (tăng hơn 20% so với tháng trước); tiếp đến là chuyến bay bị chuận do trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng hàng không tăng lên 8,4% (tăng gần 3%).Trong khi đó, tỷ lệ hủy chuyến của các hãng tiếp tục tương đương tháng trước.Lý giải về tỷ lệ chuyến bay đúng giờ giảm, chậm chuyến gia tăng, đại diện một hãng hàng không cho biết, điều này chủ yếu do việc sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất tạm đóng 1 đường băng để sửa chữa từ ngày 1/7.Đặc biệt, trong những ngày đầu sửa chữa sân bay, hoạt động tòa mạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, máy bay phải xếp hàng đợi cất cánh, hoặc bay lòng vòng chờ hạ cánh. Tình trạng này dẫn tới máy bay không về kịp giờ để thực hiện chuyến bay tiếp theo.Tình trạng trên buộc Cục Hàng không phải điều phối lại giờ cất/hạ cánh (slot) tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, giảm tối đa việc hành khách bị ảnh hưởng bởi chậm, hủy chuyến bay.

Lê Hữu Việt​