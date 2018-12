Sức trẻ trên công trường NMNĐ Thái Bình 2

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án quan trọng trong mục tiêu chiến lược phát triển nguồn điện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Vượt qua nhiều khó khăn, Ban QLDA cùng Tổng thầu EPC - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC và các Nhà thầu thi công hoàn thành hơn 83% tiến độ tổng thể dự án.

Hiện nay, dự án đang đi vào giai đoạn hoàn thiện chuẩn bị cho công tác chạy thử và tiến tới mốc quan trọng nhất của dự án là đốt lửa lần đầu cho lò hơi Tổ máy số 1. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn thanh niên PVN đã đi đầu trong các phong trào xây dựng các công trình thanh niên tại dự án.

Đồng thời để đốt cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết từ các kỹ sư, công nhân trẻ đang ngày đêm âm thầm triển khai thi công xây dựng, chuẩn bị vận hành nhà máy, Đoàn Thanh niên PVN đã phối hợp với lãnh đạo Ban QLDA, các đơn vị nhà thầu, liên tục tổ chức các đợt phát động thi đua trên công trường trong 4 năm qua.

Mỗi đợt thi đua trên công trường, lực lượng đoàn viên thanh niên các nhà thầu đều đăng ký các hạng mục một cách cụ thể về tiến độ, thời gian thi công. Đặc biệt một số hạng mục đã vượt tiến độ đề ra, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí dự án.

Gần đây nhất, vào ngày 27/11/2018, Đoàn Thanh niên PVN cũng đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm hoàn thành các hạng mục “Hoàn thành mốc đốt lửa lần đầu”.

Thay mặt Đoàn Thanh niên PVN, đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó bí thư Đoàn thanh niên PVN đã phát động thi đua trên công trường xây dựng NMNĐ Thái Bình 2. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, các đơn vị đang tham gia thi công cần huy động toàn bộ các nguồn tài chính, nhân lực, vật tư thiết bị phục vụ thi công và lắp đặt các hạng mục của dự án;

Đẩy nhanh công tác nghiệm thu chất lượng, khối lượng và hoàn thiện các hồ sơ thanh toán cho các mốc đã hoàn thành thi công; Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thi công, với các phòng ban của Tổng thầu, phối hợp với Ban QLDA để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các mốc phục vụ công tác đốt lửa lần đầu, nỗ lực rút ngắn tiến độ, đưa dự án về đích an toàn, đảm bảo chất lượng các hạng mục công trình.

Trong đợt thi đua này có tới 8 hạng mục công trình quan trọng được đăng ký hoàn thành trong vòng hơn 4 tháng gồm: Hoàn thành hệ thống phòng cháy chữa cháy (30/12/2018) do nhà thầu Thăng Long – BCA đăng ký; Hoàn thành hệ thống dầu HFO/DO (30/1/2019) do nhà thầu PVC – PT, PVC – IC và CNPB thực hiện; Hệ thống cấp nước ngọt còn khoảng hơn 1136 m ống (25/12/2018) do nhà thầu PVC và PVC – DH thực hiện; Hệ thống xử lý nước thải (30/12/2018) do nhà thầu PVC – IC và Hà Bắc đăng ký thực hiện;

Nhà khí nén (31/12/2018) do PVC và CNPB tổ chức thực hiện; Nhà điều khiển Trung tâm do các nhà thầu Lilama, Hà Bắc và PVC – MS đảm nhiệm cũng đăng ký hoàn thành vào 25/2/2019; Hệ thống nước làm mát do tổ hợp các nhà thầu PVC – Đông Đô – PVC – PT – PVC – IC sẽ hoàn thành vào 25/3/2018. Cuối cùng là hoàn thiện thi công lắp đặt Lò hơi, Turbine, các hệ thống phụ trợ.

Thay mặt cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên, người lao động, đoàn viên thanh niên các đơn vị tham gia thi công xây dựng nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Phó bí thư Đoàn thanh niên Ban điều hành Dự án NMNĐ Thái Bình 2 Lê Thủy Hoàn đã phát biểu hưởng ứng: “Chúng tôi xin quyết tâm phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn; chấp hành tốt mọi chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị; Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các sáng kiến và cải tiến kỹ thuật vào công tác thi công nhằm đẩy nhanh các mốc tiến độ; Phấn đấu hoàn thành kế hoạch các mốc tiến độ đốt dầu các tổ máy vào năm 2019 và PAC các tổ máy vào năm 2020.

Là một đoàn viên thanh niên, tôi xin cố gắng nỗ lực hết mình, tích cực tham gia vào các hoạt động hưởng ứng lễ phát động thi đua nhằm hoàn thành các mốc tiến độ tại Dự án trong thời gian sắp tới. Những gì chúng ta đã làm được trong năm qua, cả những gì chúng ta chưa làm được hoặc chưa làm tốt sẽ đều là những bài học kinh nghiệm quý giá để đưa Dự án NMNĐ Thái Bình 2 về đích”.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cả hệ thống chính trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng với sức trẻ, nhiệt huyết và sáng tạo của hàng trăm các bộ công nhân viên trên công trường NMNĐ Thái Bình 2, một lần nữa sức trẻ đang lan tỏa mạnh mẽ trong các hạng mục công trình. Tin tưởng rằng Dự án sẽ hoàn thành các hạng mục quan trọng trên đường găng tiến độ đúng theo kế hoạch đã đề ra.

PV