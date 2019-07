Tài xế công nghệ ứng biến thế nào nếu bất ngờ vào vai tài xế ‘xe cấp cứu’

“Mặc ai kiêng chở sản phụ, người bị thương… chúng tôi thì không”

Mỗi chuyến xe là một trải nghiệm khó quên của các tài xế. Anh Nguyễn Phương Hiền – đối tác tài xế GrabCar bồi hồi kể lại chuyến xe đưa một sản phụ đang trở dạ vào viện: “Anh từng nhận một chuyến xe đi đến bệnh viện Từ Dũ ngay giờ cao điểm. Đường xá đông đúc, khách la lớn vì trở dạ. Lúc đó, chỉ còn 200m nữa là đến bệnh viện nhưng kẹt xe quá, thấy không ổn nên anh quyết định tấp xe vào lề rồi phối hợp cùng người nhà dìu sản phụ vào viện luôn”.

Anh Phạm Thế Vinh – đối tác tài xế GrabCar từng cứu một đồng nghiệp GrabBike bị gãy xương cũng còn nhớ như in chuyến xe “cấp cứu” mình từng lái cách đây hơn 1 tháng: “Lúc đó anh nghe trong đội báo có một tài xế đang gặp nạn giữa đường Hoàng Hoa Thám, Tân Bình. Anh chỉ nghĩ là xe của anh đó bị sự cố thôi. Chạy tới thì anh thấy ảnh nằm dưới đất, hỏi ra mới biết là bị tai nạn bất ngờ không di chuyển được. Lúc đó anh không nghĩ gì ngoài vội cùng mọi người đỡ ảnh lên xe và chở đến bệnh viện. Khi biết gia đình anh này rất khó khăn, anh có gửi một số tiền nhỏ vào túi áo khoác của anh để phụ viện phí, rồi anh giúp liên lạc với người nhà anh đối tác này” .

Chính từ quan điểm đầy tính nhân văn khi cầm lái, trong những tình huống khẩn cấp, các đối tác tài xế luôn vận dụng kinh nghiệm lái xe để nhanh chóng đưa người bị nạn đến bệnh viện an toàn. Anh Nguyễn Phương Hiền chia sẻ : “Khi gặp những trường hợp phụ nữ sắp sinh như vậy, bằng lương tâm của một người tài xế, mình chỉ nghĩ phải chạy làm sao cho xe không sốc, tính toán chọn đường đi nhanh mà an toàn nhất, tránh ảnh hưởng tới người gặp nạn”.

Hành động của anh Hiền, anh Vinh cùng nhiều đối tác tài xế lái “xe cấp cứu” bất đắc dĩ khác chính là những minh chứng sống động cho quan niệm của các đối tác tài xế công nghệ về “chuyến xe văn minh”: Tài xế lái xe an toàn, đúng luật thôi chưa đủ mà còn cần cả tình người, luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn.

Dù không mong dùng đến nhưng đối tác GrabCar Phạm Thế Vinh luôn tỉ mỉ kiểm tra hộp dụng cụ y tế trước khi bắt đầu ngày làm việc

Liên tục trong các năm qua, khi tham gia lớp kỹ năng sơ cấp cứu, đối tác tài xế Grab được cung cấp kiến thức và thực hành nhiều tình huống sơ cấp cứu từ đơn giản đến phức tạp, góp phần giúp bản thân tự tin hơn khi gặp các trường hợp cần cấp cứu. Anh Hiền cho rằng: “Nếu không cẩn thận ứng biến, không có kỹ năng sơ cấp cứu, những gì mình giúp người khác hoá ra mình đang hại người ta”.

Tiếp lời đồng nghiệp, anh Vinh nói thêm: “Dù trong tình huống nào bác tài vẫn phải lái xe an toàn, không được phóng nhanh vượt ẩu. Anh luôn nghĩ không nên vì giúp một người mà gây ảnh hưởng đến nhiều người khác”. Anh Vinh cũng là một trong số những tài xế quan tâm đặc biệt đến các buổi học kỹ năng lái xe an toàn, hướng dẫn nhiều bí quyết xử lý tình huống khi cầm lái do Grab tổ chức.

“Gia tài” của các đối tác tài xế là những lần mừng thầm khi người bị nạn thoát khỏi cơn nguy kịch và niềm tự hào nhen lên trong lòng vì đã giúp đỡ được nhiều người. Cùng với sự đồng hành từ Grab và sự chung tay từ cộng đồng tài xế, tin rằng sẽ ngày càng có nhiều bác tài tự tin hơn khi gặp phải những tình huống cấp cứu “ngàn cân treo sợi tóc” kể trên.