“Tân xuân như ý – Trúng vàng nguyên ký – Phú quý cả năm” cùng HDBank

“Tân xuân như ý-Trúng vàng nguyên ký- Phú quý cả năm” là chương trình tiết kiệm dự thưởng của HDBank với ưu đãi nối tiếp ưu đãi chưa từng có từ trước đến nay. Chương trình do HDBank triển khai vào thời điểm Tết đến Xuân về, dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 60 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng trở lên.

Theo đó, chỉ cần đến phòng giao dịch của HDBank trên cả nước, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm sẽ sở hữu ngay các cơ hội nhận ưu đãi Vàng từ HDBank, với giải thưởng cao nhất lên đến 01 ký vàng SJC; 05 giải nhất, mỗi giải là 01 lượng vàng SJC; 08 giải nhì, mỗi giải là 05 chỉ vàng SJC; 10 giải ba, mỗi giải là 02 chỉ vàng SJC.

Ngoài ra, với những Mã số dự thưởng (MSDT) nhận được, khách hàng tham gia chương trình còn được mang về những phần quà tặng sang trọng, lung linh, phù hợp cho mọi nhu cầu của các gia đình trong Tết sum vầy ấm ấp. Các món quà tặng từ chương trình “Tân xuân như ý-Trúng vàng nguyên ký-Phú quý cả năm” của HDBank có giá trị và chất lượng vượt trội với tiêu chuẩn cao cấp như: Bình thủy tinh Iwaki Nhật Bản, nồi lẩu Happy Cook, nồi hấp Happy Cook, máy xay sinh tố thương hiệu Nhật …

Đặc biệt tham gia games lì xì đầu năm Kỷ Hợi, gửi càng nhiều, khách hàng càng có cơ hội trúng thưởng cao với 4 ưu đãi vượt trội: Ưu đãi 1 - Gửi càng dài ưu đãi càng cao - được tặng thêm MSDT tương ứng với kỳ hạn gửi; Ưu đãi 2 dành khách hàng mới, được tặng thêm 5 MSDT và 3 thẻ cào; Ưu đãi 3 – Gửi tiết kiệm ngày 12/12/2018 được tặng 10 MSDT và 2 thẻ cào; và cuối cùng Ưu đãi 4 – Gửi tiết kiệm trong tuần mừng sinh nhật HDBank 04/01/2019 – 11/01/2019: Khách hàng sẽ được nhân đôi MSDT và thẻ cào, tối đa không quá 30 MSDT và 20 thẻ cào/sổ. Khách hàng cũng có cơ hội được cộng gộp các ưu đãi để nhận ưu đãi về quyền lợi, cơ hội Vàng và quà tặng nếu thỏa mãn các điều kiện của chương trình.

Tiếp tục cam kết lợi ích cao nhất dành cho khách hàng, chương trình còn có “combo may mắn” là games lì xì khủng đầu năm dành cho khách hàng sở hữu Mã số dự thưởng trùng với các dãy số như sau: Dãy số ngẫu nhiên (1234, 2929, 3333, 4567, 5555, 6868, 7979, 8888, 9999), được nhận ngay set 2 sản phẩm quà tặng ngay (nồi lẩu Happy Cook và Bình thủy tinh Iwaki Nhật Bản); Dãy số may mắn (55555, 66666, 77777, 88888, 99999), được nhận ngay 3 sản phẩm (nồi lẩu Happy Cook, bình thủy tinh Iwaki Nhật và Nồi hấp Happy Cook. Và với dãy số siêu may mắn (111111, 222222): khách hàng đặc biệt được nhận tới set 4 quà tặng (Nồi lẩu Happy Cook, Bình thủy tinh Iwaki Nhật Bản, Nồi hấp Happy Cook và Máy xay sinh tố Panasonic).

Cùng đón “Tân xuân như ý – Trúng vàng nguyên ký – Phú quý cả năm” với HDBank, khách hàng gửi một tiết kiệm, được nhiều lợi ích: Cơ hội Vàng để trở thành tỷ phú HDBank; nhận những món quà gia dụng mới cho căn bếp sáng bừng và có thêm cơ hội được sử dụng những sản phẩm, hiện vật chất lượng, cao cấp; Được sở hữu các quà tặng bất ngờ kế tiếp bất ngờ bên cạnh giá trị sổ tiết kiệm, tích lũy an toàn, lãi suất ưu đãi vượt trội.

Chương trình “Tân xuân như ý-Trúng vàng nguyên ký-Phú quý cả năm” được triển khai từ ngày 3/12/2018 đến 28/2/2019. Đây cũng là dịp kỷ niệm 29 năm thành lập HDBank, chương trình thay lời tri ân gửi đến khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng HDBank trong suốt thời gian qua.

Với ý nghĩa và quy cách đặc biệt kể trên, tổng giá trị giải thưởng “Tân xuân như ý-Trúng vàng nguyên ký-Phú quý cả năm” lên tới hơn 16 tỷ đồng, sẵn sàng chờ đón khách hàng tại gần 300 điểm giao dịch HDBank trên toàn quốc.

Hơn 29 năm không ngừng bứt phá phục vụ tốt nhất cho khách hàng, HDBank vừa vinh dự đón nhận giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất Việt Nam 2018” do Hiệp hội Ngân hàng và IDG trao tặng. Trong niềm tự hào đó, hòa cùng không khí chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019 và kỷ niệm 29 năm thành lập, HDBank dành tặng những khách hàng yêu quý chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tân xuân như ý – Trúng vàng nguyên ký – Phú Quý cả năm” với cơ hội Rinh Heo Vàng 01 ký cùng gần 40.000 quà tặng chăm sóc cho mái ấm gia đình. Với “Cam kết Lợi ích cao nhất”, chương trình là lời chúc Xuân sung túc, đầm ấm, an khang thịnh vượng đến hàng triệu khách hàng đã tin dùng các sản phẩm dịch vụ của HDBank

P.V