Tặng học bổng, bảo hiểm cho trẻ có người thân bị tai nạn giao thông

Tại Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tỉnh Bình Phước, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGTQG) trao tặng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí và học bổng cho các em nhỏ của các gia đình là nạn nhân của tai nạn giao thông trong khuôn khổ dự án “Vòng tay yêu thương – An tâm tiếp bước”

Tại lễ tưởng niệm, Prudential đã trao tặng 14 bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí cho các em có hoàn cảnh kém may mắn trong gia đình có cha hoặc mẹ là nạn nhân của tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, 25 phần học bổng trị giá 100 triệu đồng cũng được trao tặng nhằm động viên các em tiếp tục con đường học vấn.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2017, Việt Nam là một trong những quốc gia có số vụ tai nạn giao thông cao thuộc nhóm thứ hai Thế giới. Năm 2017, trung bình mỗi ngày có 23 người chết vì tai nạn giao thông cùng rất nhiều người bị thương và mất khả năng lao động. Tai nạn giao thông không chỉ cướp đi trụ cột kinh tế của nhiều gia đình, mà còn khiến cuộc sống trở nên khó khăn, nhiều em nhỏ mất đi cơ hội được tiếp tục tới trường.

Thấu hiểu thực trạng ấy, Prudential triển khai chương trình “Vòng tay yêu thương – An tâm tiếp bước” thuộc giai đoạn 2 của dự án “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông” do Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Ban an toàn giao thông các tỉnh phối hợp với Prudential trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2019 trên cả nước.

Hoạt động chính của dự án là trao tặng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí đến mỗi người con trong gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo có cha hoặc mẹ tử vong do tai nạn giao thông, không hạn chế số lượng cho đến khi các con đủ 18 tuổi. Mỗi hợp đồng trị giá 50 triệu đồng. Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, hợp đồng bảo hiểm này sẽ hỗ trợ gia đình các em giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời giúp các em có cơ hội tiếp tục tương lai học vấn.

Trong năm 2018, Prudential đặt mục tiêu trao tặng hơn 1.500 hợp đồng bảo hiểm cho khoảng 1.000 hộ gia đình trên cả nước và dành 125 suất học bổng, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng trao cho các em học sinh thuộc đối tượng tiếp nhận của dự án tại 5 địa phương có tỉ lệ tai nạn giao thông cao nhất theo số liệu thống kê bởi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia là Điện Biên, Bắc Giang, Bình Định, Quảng Bình và Bình Phước.

Theo thống kê, từ khi triển khai dự án cho đến hết năm 2017 Prudential đã phát hành và trao tặng gần 3.200 hợp đồng bảo hiểm miễn phí đến hơn 1.760 hộ gia đình. Các hợp đồng này sẽ được Prudential tiếp tục nộp phí hàng năm cho đến hết thời hạn hợp đồng, trong đó hợp đồng cuối cùng dự kiến đáo hạn vào năm 2036. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các hợp đồng xảy ra sự kiện bảo hiểm đến nay là hơn 1 tỉ đồng.

