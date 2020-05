Tặng phí chuyển tiền cho khách hàng đăng ký mới BIDV iBank

Được sự tin tưởng của khách hàng, BIDV vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng SME tiêu biểu tại Việt Nam 2019”; giải thưởng “Giải pháp Sản phẩm dịch vụ KHDN sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2019” do Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng năm thứ 2 liên tiếp; giải “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” do tạp chí ASEA trao tặng; giải thưởng “Giao dịch Tài trợ thương mại cho DNNVV tốt nhất” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trao tặng; giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2019 trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam trao tặng