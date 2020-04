Tạo điều kiện khám chữa bệnh BHYT trong dịch COVID-19

Quảng cáo

Theo đó, người cách ly y tế do dịch COVID-19, có thẻ BHYT sẽ được thanh toán các chi phí khám chữa bệnh. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh phải cách ly y tế do dịch bệnh, BHXH và Sở Y tế các địa phương hướng dẫn người dân tới cơ sở y tế khác trên địa bàn; BHYT thanh toán cả trường hợp quá lịch hẹn khám lại do dịch bệnh, tối đa không quá 3 tháng.









Khánh Chi