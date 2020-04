Tập đoàn Qantas muốn rút khỏi hãng hàng không Jetstar Pacific

Quảng cáo

Hiện Qantas Group đang sở hữu 30% cổ phần của Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific Airlines. Tuy nhiên, sau 13 năm làm cổ đông chiến lược của hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, tập đoàn hàng không của Úc đang tính phương án rút khỏi liên danh.



Theo đó, giữa Qantas Group và Vietnam Airlines đang đàm phán các phương án để tập đoàn hàng không Úc có thể rút khỏi liên danh. Thậm chí, có thông tin, có thể Qantas sẽ bàn giao lại 30% cổ phần mình đang năm giữ tại Jetstar Pacific mà không kém theo điều kiện về thu hồi vốn.



Tuy nhiên, theo nguồn tin Tiền Phong có được, hiện chưa phương án nào được 2 bên thống nhất, cũng chưa có mốc thời gian nào được đưa ra, quá trình đàm phán vẫn tiếp tục.



Hiện các hãng hàng không Việt Nam và trên thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất lịch sử do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các đường bay hiện đã đóng cửa. Thậm chí, đã có một số hãng hàng không trên thế giới tuyên bố phá sản. Các hãng hàng không của Việt Nam cũng đang phải căng mình chống đỡ, với thiệt hại hàng tỷ Đô la Mỹ.



Hiện Jetstar Pacific có đội tàu bay 18 chiếc A320, khai thác 33 đường bay trong nước và quốc tế. Nếu không xảy ra dịch bệnh, trong năm nay hãng này dự kiến nâng đội tàu bay lên 30 chiếc, nhưng với tình hình dịch bệnh hiện này kế hoạch này có thể sẽ phải lùi lại.



Jetstar Pacific Airlines được thành lập ngày 15/6/1991, với tên gọi ban đầu là Pacific Airlines, là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, dù 7 cổ đông góp vốn ban đầu đều là doanh nghiệp nhà nước.



Sau nhiều năm lỗ triền miên, năm 2018, Jetstar Pacific đã báo lãi 34,3 tỷ đồng; năm 2019, theo số liệu kinh doanh 9 tháng đã được công bố, hãng này tiếp tục ghi nhận lợi nhuận đạt hơn 205 tỷ đồng. Dù vậy, số lỗ luỹ kế khoảng 4.000 tỷ đồng.



Năm 2007, Tập đoàn Hàng không quốc gia Úc – Qantas Group (Qantas Airways) đã mua lại 30% cổ phần Pacific Airlines để trở thành cổ đông chiến lược, và đổi tên hãng thành Jetstar Pacific Airlines. Với chiến lược phát triển hãng không giá rẻ.



Hãng này đã trải qua 2 lần tái cơ cấu vào các năm 2008 – sau khi Qantas tham gia góp vốn và chuyển sang mô hình hàng không giá rẻ; và năm 2012 – khi 68% vốn tại Jetstar Pacific được Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chuyển giao cho Vietnam Airlines.



Dù vậy, việc kinh doanh hàng không giá rẻ của Jetstar Pacific khá khó khăn, đặc biệt là chịu sự cạnh tranh khốc liệt sau khi hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air ra đời.



Sau khi Vietnam Airlines trở thành cổ đông lớn của Jetstar Pacific, hãng đã bắt tay cải tổ lại bộ máy, đội tàu bay, mạng đường bay… Tuy nhiên, do hạn chế là doanh nghiệp nhà nước, không thể mạnh tay rót vốn và chịu lỗ lớn trong vài năm để vực dậy Jetstar Pacific. Do đó, việc đầu tư sắm mới đội tàu bay, mở mạng đường bay cho Jetstar Pacific diễn ra từ từ, và phải tới năm 2018 mới bắt đầu có lãi sau nhiều năm lỗ liên miên.

Lê Hữu Việt