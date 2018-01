Techcombank báo lãi hơn 8.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế tăng gấp đôi 3 năm liên tiếp trong giai đoạn 2015-2017 đạt 8.036 tỷ, thu nhập ngoài lãi tăng. Xử lý hoàn toàn khoản nợ xấu đã bán cho VAMC từ năm 2013. Với 8.0-36 tỷ đồng lãi trước thuế, tính trung bình, 8000 cán bộ nhân viên Ngân hàng Techcombank đã làm ra lợi nhuận 1 tỷ đồng. Ngân hàng cũng cho biết sẽ xin ý kiến cổ đông về việc niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2018.



Sáng nay 30/1, Techcombank đã chính thức công bố trở thành ngân hàng đứng vị trí thứ 5 về lợi nhuận trong hệ thống nhà băng. Với 8.036 tỷ lợi nhuận trước thuế, Techcombank đã có cú về đích ngoạn mục tăng gấp đôi so với năm 2016.



Cụ thể, trong năm 2017,lợi nhuận hợp nhất trước thuế chưa kiểm toán của Techcombank đạt 8.036 tỷ VNĐ, tăng gấp 2 lần so với năm 2016. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE-%) trong năm 2017 tăng mạnh và đạt 30,7%. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA-%) cũng tiếp tục tăng và đạt 2,69% trong năm 2017.



Theo ông Ngô Hoàng Hà, Phó giám đốc khối tài chính: với kết quả này thị trường công nhận Techcombank là Ngân hàng có chỉ số sinh lời tăng cao nhất thị trường. "Các chỉ số cao không chỉ so với ngân hàng Việt Nam mà các nước trong khu vực", ông Hà nói.



Còn theo bà Lê Thị Bích Phượng, giám đốc khối bán lẻ thì năm 2017 cũng là năm thành công đó là những câu chuyện đằng sau những con số thú vị trong mảng bán lẻ. Năm 2017 chúng tôi kiên định với chiến lược khách làm trọng tâm với tổng giải ngân trên thị trường bất động sản sơ cấp khoảng 26.000 tỷ chiếm 20% thị trường.



Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc khối Maketting bật mí bí quyết của Techcombank đó là dành nhiều thời gian am hiểu khách hàng, lo lắng cùng họ. "70% khách hàng được hỏi trả lời họ chọn vì yêu mến thương hiệu – nhưng chúng tôi muốn mọi người còn yêu Techcombank cả theo cảm xúc hướng đến những hoạt động chúng tôi chia sẻ.



Năm 2017, theo thống kê, tỷ trọng thu nhập phí thuần trên tổng thu nhập hoạt động đạt 23,32% tăng mạnh trong năm 2017 nhờ sự tăng trưởng của phí hoa hồng bảo hiểm và phí dịch vụ thanh toán. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 12,68% cao hơn nhiều so với mức an toàn 9% theo quy định của Ngân hàng nhà nước.



Dư nợ tín dụng tại thời điểm 31/12/2017 đạt 181.002 tỷ VND, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt mức quy hoạch của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ cho vay trên huy động ở mức an toàn là 76,62%. Techcombank trong năm 2017 đã trích lập đủ dự phòng để tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và dùng nguồn dự phòng để xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng từ 2008 đến 2012.



Năm 2017, Techcombank được tạp chí uy tín The Asian Banker đánh giá Top 2 ngân hàng tại Việt Nam về khả năng sinh lời lâu dài từ kinh doanh cốt lõi cũng như được tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s nâng hạng triển vọng tín nhiệm với đánh giá là một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam.

​Khánh Huyền