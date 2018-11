Techcombank dẫn đầu thị trường về doanh số thanh toán qua thẻ visa

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa vinh dự được Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa trao tặng giải thưởng Ngân hàng phát hành và Thanh toán có thành tích hoạt động xuất sắc năm 2018 với 4 hạng mục giải thưởng: Ngân hàng Leadership in Visa payment Volume (Debit and Credit) từ tháng 9/2018; Ngân hàng số 1 về doanh số thẻ tín dụng 2018; Ngân hàng số 1 về tỷ lệ Active Thẻ tín dụng visa 2018; Ngân hàng số 2 về giao dịch thẻ visa Debit 2018. Đây là vinh dự và dấu mốc rất quan trọng trong nỗ lực mang đến cho khách hàng những dịch vụ tiện ích thẻ của Techcombank, đồng hành cùng chủ trương chung của chính phủ trong việc hướng đến xã hội hóa không dùng tiền mặt.



Lễ vinh danh do Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa tổ chức diễn ra hôm 22/11 tại Uông Bí, Quảng Ninh trong khuôn khổ buổi tổng kết hoạt động năm tài chính 2018 và trao giải thưởng hàng năm cho các Ngân hàng Phát hành và Thanh toán có thành tích hoạt động xuất sắc năm 2018. Ông Stephen Karpin - Tổng giám đốc khu vực Đông Nam Á và Nam Á của Visa - và các lãnh đạo cao cấp nhất của Visa khu vực Đông Nam Á đã tham dự lễ tổng kết và trao giải.





Techcombank nhận giải thưởng dẫn đầu thị trường về doanh số thanh toán qua thẻ Visa tại Việt Nam đúng vào dịp tròn 15 năm Techcombank bắt đầu Kinh doanh thẻ và 10 năm phát hành Thẻ tín dụng đầu tiên. Đây là cột mốc đầy ý nghĩa ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng để mang đến những sản phẩm dịch vụ về thẻ nói riêng và dịch vụ Ngân hàng nói chung. Ông Đặng Công Hoàn - Giám đốc Phát triển Sản phẩm kiêm Giám đốc Kinh doanh thẻ, Khối Dịch vụ tài chính cá nhân Techcombank - chia sẻ: "Kết quả trên là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt trội của Techcombank trong việc không ngừng tạo nên các giá trị thiết thực, sự tiện ích cho người dùng thông qua các nền tảng thẻ mà Visa cung cấp. Chúng tôi tin rằng, cùng với những ưu đãi, xu hướng thanh toán qua thẻ sẽ mang đến cho thị trường và người dùng những chuyển biến tích cực và góp phần cùng Chính phủ thực hiện chủ trương xã hội hóa không dùng tiền mặt". Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa đánh giá cao những chỉ số vượt trội của hoạt động phát hành và thanh toán về Thẻ mà Techcombank đạt được trong thời gian gần đây so với các tổ chức khác trên thị trường. Đối với thẻ tín dụng, giao dịch của Techcombank đứng số 1 thị trường với tỷ lệ hoạt động 87%, cao hơn thị trường 12%. Đối với thẻ ghi nợ của Techcombank, giao dịch tăng trưởng 81%, hơn gấp đôi tốc độ tăng trưởng của thị trường. Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của Techcombank cũng ghi dấu ấn với mức tăng trưởng đều đặn qua 3 năm 2016 – 2017 – 2018 với nhiều chương trình hoạt động tích cực mà Techcombank mang đến trực tiếp cho khách hàng và thị trường.

Chủ động song hành cùng chủ trương của Chính phủ và NHNN về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng liên tục thực hiện những chương trình ưu đãi lớn để khuyến khích người dùng sử dụng thẻ Thanh toán và thẻ Tín dụng Techcombank. Đặc biệt, từ tháng 8/2018, Techcombank triển khai chương trình ưu đãi Cashback - hoàn tiền 1% cho mọi giao dịch thanh toán thẻ dành cho cả thẻ ATM và thẻ thanh toán Quốc tế Visa Debit. Ngoài ra Ngân hàng cũng phát hành Thẻ Techcombank Visa phiên bản giới hạn nhân kỉ niệm 25 năm thành lập với nhiều ưu đãi và tiện ích. “Chúng tôi mong muốn khách hàng hiểu rằng, sử dụng thẻ vừa tiện vừa lợi mọi lúc mọi nơi. Tiện vì có thể thanh toán cho mọi giao dịch mua hàng hóa dịch vụ mà bạn muốn, không cần phải đi rút tiền mặt và mang theo trong người; lợi vì mỗi giao dịch bạn sẽ được tích lũy một cách tốt nhất để tăng thêm giá trị giao dịch”, bà Lê Thị Bích Phượng – Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính Cá nhân, Techcombank – chia sẻ.

Thành lập năm 1993, Techcombank là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam và một trong những ngân hàng hàng đầu ở Châu Á. Techcombank cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho hơn 5.4 triệu khách hàng ở Việt Nam với mạng lưới 315 chi nhánh trên toàn quốc. Techcombank theo đuổi một mô hình kinh doanh khác biệt, lấy khách hàng làm trọng tâm, và gặt hái được những thành công cụ thể trong việc thực hiện cách tiếp cận theo hệ sinh thái, thông qua việc hợp tác với các khách hàng doanh nghiệp lớn đóng vai trò đầu mối, như các tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu, các hãng hàng không, hay các tập đoàn điện lực và viễn thông. Từ những cam kết giá trị của Ngân hàng tới khách hàng,từ các sản phẩm được thiết kế phù hợp cho từng phân khúc khách hàng, cũng như chất lượng dịch vụ đứng đầu thị trường đã giúp cho Techcombank thu hút được một cơ sở khách hàng cá nhân có chất lượng cao là những cá nhân có thu nhập cao và thu nhập khá ở Việt Nam, mang lại mức lợi nhuận cao với mức độ rủi ro thấp. Bên cạnh đó, Techcombank cũng chú trọng tạo ra dòng thu thập từ phí chất lượng cao và ổn định từ quan hệ hợp tác độc quyền trong mảng bảo hiểm kết hợp ngân hàng. Techcombank cũng đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ như là nền tảng để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, và số lượng khách hàng sử dụng e-banking đã tăng lên đáng kể trong vài năm gần đây...

