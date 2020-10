Techcombank được bộ tài chính vinh danh thành tích nộp thuế tiêu biểu xuất sắc toàn quốc

Quảng cáo

Danh sách Top 30 doanh nghiệp toàn quốc có thành tích nộp thuế tiêu biểu, xuất sắc nhất do Tổng cục Thuế phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Tư vấn thuế xem xét, đánh giá và bình chọn. Đây là 30 đại diện tiêu biểu của các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động,đã tạo ra nhiều gia trị gia tăng, đóng góp vững bền cho sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước, trong đó Techcombank cùng Vietcombank là hai đại diện tiêu biểu duy nhất của ngành Tài chính – Ngân hàng. Techcombank cũng nhiều năm liên tục được Tổng cục Thuế - Cục thuế Thành phố Hà Nội trao Giấy khen “Đơn vị nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Techcombank - Ông Phạm Quang Thắng, nhấn mạnh: “Techcombank vô cùng tự hào được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế ghi nhận và vinh danh về thành tích nộp thuế tiêu biểu, xuất sắc. Việc đóng góp vào ngân sách Nhà nước không chỉ là hoàn thành nghĩa vụ cao cả với người dân và đất nước, mà còn là sự khẳng định cho những thành công đạt được trên hành trình 27 năm phát triển của Techcombank để cùng đất nước vượt trội > mỗi ngày.”

Trong nửa đầu năm 2020, Techcombank tiếp tục duy trì chuỗi tăng trưởng doanh thu ấn tượng 19 quý liên tiếp, với lợi nhuận trước thuế đạt 6.738 tỷ và doanh thu đạt 11.784 tỷ; tăng lần lượt 19% và 30% so với cùng kỳ năm 2019. Trong bối cảnh nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Techcombank đang vững chắc hướng tới hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng cho cả năm, tiếp tục đóng góp to lớn vào ngân sách Nhà nước. Năm 2020 Techcombank cũng đồng thời được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín khác như: Ngân hàng Việt Nam xuất sắc nhất 2020 do Asia Risk trao tặng; Ngân hàng tư nhân uy tín nhất Việt Nam và Top 2 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất 2020 theo xếp hạng của VnReport; Top2 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam do Forbes công bố…

Không chỉ là doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc về thành tích nộp thuế cho ngân sách nhà nước, Techcombank còn triển khai nhiều gói tín dụng hỗ trợ cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 để tạo điều kiện ổn định và hồi phục kinh doanh. Theo Phó Tổng Giám đốc Techcombank Phạm Quang Thắng, kể từ tháng 4.2020 đến thời điểm hiện tại, Techcombank đã hỗ khách hàng với tổng dư nợ khoảng 36.000 tỷ đồng.

P.V