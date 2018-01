Techcombank hoàn thành ấn tượng kế hoạch kinh doanh 2017

Cùng với tín hiệu tích cực từ kinh tế toàn cầu và khu vực, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2017 tiếp tục đà tăng trưởng nhanh và bền vững. Sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô cũng như chuyển biến tích cực của thị trường tài chính đã tạomôi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp và hộ gia đình.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank),với mô hình kinh doanh được chuyển đổi theo hướng tối ưu hóa với chiến lược “khách hàng là trọng tâm”,đãhoàn thành kế hoạch kinh doanh 2017 một cách ấn tượng, tạo hiệu quả vượt trội với doanh thu và lợi nhuậncao, tăng mạnh so với những năm trước đây.

Trong năm 2017, lợi nhuận hợp nhất trước thuế chưa kiểm toán của Techcombank đạt 8.036 tỷ VNĐ, tăng gấp 2 lầnso với năm 2016. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE-%) trong năm 2017 tăng mạnh và đạt 30,7%. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA-%) cũng tiếp tục tăng và đạt 2,69% trong năm 2017.

Tỷ trọng thu nhập phí thuần trên tổng thu nhập hoạt động đạt 23,32% tăng mạnh trong năm 2017 nhờ sự tăng trưởng của phí hoa hồng bảo hiểm và phí dịch vụ thanh toán. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 12,68% cao hơn nhiều so với mức an toàn 9% theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

Dư nợ tín dụng tại thời điểm 31/12/2017 đạt 181.002 tỷ VND, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2016và đạt mức quy hoạch của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ cho vay trên huy động ở mức an toàn là 76,62%. Techcombank trong năm 2017 đã trích lập đủ dự phòng đểtất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và dùng nguồn dự phòng để xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng từ 2008 đến 2012.

Nhờ duy trì đầu tư mạnh cho phát triển nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ và cơ sở hạ tầng, cũng như thực hiện nhiều sáng kiến nhằm tiết giảm chi phí theo hướng bền vững, năm 2017, chiphí hoạt động được kiểm soát hợp lý đã đưa tỷ lệ chi phí/thu nhập (C/I ratio) giảm từ 35,29% trong năm 2016 xuống31,54% trong năm 2017.

Năm 2017, Techcombank được tạp chí uy tín The Asian Banker đánh giá Top 2 ngân hàng tại Việt Nam về khả năng sinh lời lâu dài từ kinh doanh cốt lõi cũng như được tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s nâng hạng triển vọng tín nhiệm với đánh giá là một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam.

Với những đánh giá lạc quan về tăng trưởng kinh tế và sự phục hồi của thị trường,trong năm 2018 và giai đoạn tiếp theo, Techcombank sẽ tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi để làm sâu sắc thêm sự am hiểu khách hàng, đồng thời xây dựng năng lực vượt trội về công nghệ, nhân sự và quản trị rủi ro đểtrở thành một đối tác tài chính toàn diện của khách hàng, xứng đáng với các năng lực cần thiết của một ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam.

P.V