Tết 2021, nên làm gì để phát lộc cả năm?

Quảng cáo

Mừng tuổi đầu năm

Mừng tuổi là những phong tục từ lâu đời để mong muốn những điều tốt lành nhất sẽ đến với mọi người. Đây là một tục lệ hay và đẹp trong những ngày Tết, bởi mừng tuổi không chỉ thể hiện sự quan tâm của người tặng với người nhận mà còn thể hiện sự hào phóng của người tặng khi sẵn sàng chia sẻ những thành công có được từ năm ngoái cho những người xung quanh. Đây là một hành động thể hiện một triết lý rất nhân văn cho đi là nhận lại – khi chia sẻ niềm vui hay tài lộc của mình cho mọi người đồng nghĩa là mình sẽ có thêm niềm vui mới và được thêm nhiều tài lộc mới.

Ngày nay, trong thời đại 4.0, người Việt Nam có thêm một hình thức mừng tuổi mới bằng cách chuyển khoản online. Nhờ đó, người tặng có thể dễ dàng gửi gắm tình cảm, sự quan tâm của mình cho dù người thân đang ở xa hoặc cần phải hạn chế tiếp xúc trong bối cảnh Covid như hiện nay. Bạn có thể trải nghiệm chuyển khoản online hoàn toàn miễn phí qua ứng dụng MSB mBank, lì xì những người thân yêu ở phương xa và có cơ hội nhận lại lộc xuân là những giải thưởng tiền mặt trị giá đến 100.000 đồng trong chương trình khuyến mại “Siêu miễn phí – Xuân phú quý” từ nay đến hết 28/03/2021.

Khai xuân đầu năm

Theo phong thủy, việc lựa chọn ngày tốt để khai xuân, mở hàng, xuất hành đầu năm mang ý nghĩa muốn vận thế của bản thân phù hợp với vận thế của đất trời, mượn vận may của thời thế, để công việc được hanh thông, sự nghiệp được tấn tới. Vì thế người ta thường chọn cho mình một ngày tốt, hợp tuổi với bản mệnh làm ngày khai trương với hi vọng đem lại nhiều may mắn, làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Ngày nay, bên cạnh những hình thức trên, việc lựa chọn gửi tiết kiệm, mua trái phiếu hay mở tài khoản số đẹp tại các nhà băng trong những ngày đầu năm cũng trở nên phổ biến và được yêu thích không kém. Hành động này vừa để “sinh sôi của cải”, vừa là ý niệm “hút” may mắn, tài lộc cho cả năm.

Trong những ngày đầu Xuân, Khách hàng có thể ghé MSB để lựa chọn số tài khoản đẹp theo ngày tháng năm sinh, số phát lộc, … để năm mới “tiền vô như nước”. Đặc biệt, khi mở tài khoản thành công, MSB còn tặng bạn hàng nghìn lì xì may mắn, với lời chúc tấn tài tấn lộc.

Mua vàng

Theo văn hóa phương Đông, vàng tượng trưng cho sự phú quý, sung túc và may mắn. Chính vì vậy, vào ngày vía Thần tài – mùng 10 tháng giêng âm lịch, người Việt Nam có thói quen mua vàng để rước may mắn về nhà với mong ước “sung túc cả năm”.

Tết 2021 này, nếu giữ tiền trong tài khoản MSB, biết đâu bạn sẽ trở thành người may mắn tiếp theo khi có cơ hội trúng 21 lộc Vàng hàng tháng (trong tháng 02 & tháng 03/2021), trị giá đến 01 cây vàng SJC 9999. Đầu năm trúng Vàng, cả năm phú quý!

Để cùng MSB khai Xuân phú quý, vui lòng tìm hiểu thêm tại đây

Ra mắt từ năm 2019, gói tài khoản MSB Siêu miễn phí là một giải pháp tài chính hữu ích khi miễn đến gần 50 loại phí cho khách hàng như phí rút tiền, phí chuyển khoản… cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn như hoàn đến 3,6 triệu/năm, ứng vốn đến 1 tỷ đồng…. Đặc biệt, nhờ tính năng mở tài khoản trực tuyến eKYC trên ứng dụng điện thoại MSB mBank, giờ đây khách hàng đã có thể sở hữu gói tài khoản MSB Siêu miễn phí chỉ với 1 phút online. Với mong muốn kính chúc khách hàng một năm mới phú quý, thịnh vượng, từ 04/01 đến 28/03, MSB triển khai chương trình khuyến mại “Siêu miễn phí – Xuân phú quý” với hàng chục ngàn giải thưởng hấp dẫn gồm: - Cơ hội nhận 01 cây vàng & 20 chỉ vàng SJC 9999 mỗi tháng, dành riêng cho các Khách hàng có số dư bình quân tài khoản thanh toán tăng từ 500 triệu đồng so với tháng liền trước. - Cơ hội trúng hàng ngàn giải thưởng tiền mặt 50.000 đồng & 100.000 đồng khi giao dịch ebanking & tham gia trò chơi xếp chữ. Nhận lì xì đầu năm - hoàn tiền 30.000 đồng khi mở mới gói tài khoản và phát sinh giao dịch ebanking từ 50.000 đồng trở lên.

P.V