Tham gia bảo hiểm trực tuyến: nên hay không?

Quảng cáo

Trên thực tế, khách hàng vẫn còn do dự khi đưa ra quyết định mua hàng đối với một số dịch vụ như mở tài khoản ngân hàng hoặc thậm chí mua bảo hiểm trực tuyến. Tuy nhiên, xu hướng bảo hiểm trực tuyến ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực. Theo thông tin của Viện thông tin bảo hiểm (Insurance Information Institute), số lượng người sử dụng dịch vụ này tăng lên 37% trong giai đoạn 2006 -2007. Từ đó đến nay, bảo hiểm trực tuyến đã chiếm thế thượng phong trên toàn thế giới và bắt đầu trở nên phổ biến ở Việt Nam. Những thay đổi trong công nghệ cũng như thị trường phát triển khiến việc mua bảo hiểm trực tuyến là một lựa chọn thông minh và dễ dàng hơn vì nhiều lý do.

Dành thời gian để nghiên cứu trực tuyến

Khi bạn mua bảo hiểm trực tuyến, bạn có thể dành thời gian để quyết định sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu của bạn, mà không cảm thấy như bạn phải quyết định vội vàng. Bước đầu tiên là đánh giá những nhu cầu quan trọng nhất và phù hợp với bạn. Chính sách bảo hiểm khác nhau sẽ hỗ trợ bạn trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Việc quyết định lựa chọn bảo hiểm nhân thọ như một công cụ hỗ trợ bạn định hướng tương lai là một bước ngoặt quan trọng, cần có kế hoạch và chuẩn bị. Vì vậy, với internet trong tầm tay, bạn có thể tự quyết định thông qua nghiên cứu chính sách bảo hiểm nào phù hợp với nhu cầu của bạn.

Ngoài ra, việc đọc các đánh giá và thông tin về các gói bảo hiểm khác nhau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mức độ bảo vệ và quyền lợi mà bạn được hưởng. Hãy chắc chắn rằng bạn tìm thấy một gói bảo hiểm trực tuyến sẽ chi trả cho bạn và những người thân yêu của bạn với các dịch vụ và chăm sóc toàn diện để bạn có thể nhận được hỗ trợ khi bạn cần nó nhất.

Tiết kiệm thời gian

Bảo hiểm trực tuyến sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nếu như trước đây việc sở hữu một gói bảo hiểm thường tốn khá nhiều thời gian và thủ tục, thì nay các khách hàng có thể rút ngắn quy trình chỉ với vài cú nhấp chuột. Đây là một yếu tố then chốt trong xã hội hiện đại bởi con người ngày càng bận rộn hơn, thời gian dành cho việc mua sắm là không nhiều. Ngoài việc tiết kiệm thời gian trong khi đăng ký bảo hiểm, khách hàng cũng có thể truy cập bất kỳ lúc nào vào các kế hoạch với bảo hiểm trực tuyến.

Hiện tại, BIDV MetLife cung cấp sản phẩm “Vun đầy hạnh phúc” với quy trình mua chỉ ngắn gọn trong 10 phút, khách hàng không cần khám sức khỏe và sau khi nhận được yêu cầu bảo hiểm từ khách hàng, hợp đồng có thể được phát hành trong vòng 6 giờ làm việc.

Điều khoản minh bạch & bảo mật cao

Đây sẽ là ưu tiên hàng đầu của người mua BHNT trực tuyến, nhất là trong thời điểm các vấn đề về an ninh mạng, bảo mật thông tin đang “nóng” như hiện nay. Công nghệ phát triển đã đảm bảo rằng mua bảo hiểm trực tuyến an toàn hơn nhiều, với việc tăng cường bảo vệ tường lửa cho các giao dịch và kiểm tra bảo mật để giữ thông tin cá nhân của khách hàng an toàn.

Ngoài ra, vì các điều khoản bảo hiểm sẽ được hiển thị trực tiếp và minh bạch. Bạn sẽ có thể đưa ra quyết định dựa trên điều khoản hợp lý và nhu cầu cụ thể của bạn đối với bảo hiểm.

Chủ động tối đa.

Một trong những ưu điểm mà giải pháp tham gia BHNT trực tuyến làm hài lòng đa phần các khách hàng thời hiện đại chính là yếu tố chủ động. Với sản phẩm Vun đầy hạnh phúc của BIDV MetLife, chỉ cần đăng nhập vào website https://www.bidvmetlife.com.vn/chu-dong-tuong-lai/ là người mua đã có thể tự mình tìm hiểu thông tin, chọn lọc các gói bảo hiểm phù hợp. Đây còn là sản phẩm trực tuyến đầu tiên cho phép khách hàng linh hoạt rút tiền từ tài khoản bảo hiểm khi có nhu cầu và nhận lại toàn bộ giá trị tài khoản khi hợp đồng đáo hạn.

“Gần đây, BIDV MetLife đã cho ra mắt sản phẩm trực tuyến mang đến cho khách hàng trải nghiệm kỹ thuật số hoàn toàn từ tiếp cận thông tin sản phẩm để ban hành chính sách cùng quy trình đơn giản và thuận tiện tiết kiệm cho khách hàng rất nhiều thời gian. Với xu hướng đang nổi lên mạnh mẽ của mua sắm trực tuyến hiện nay Việt Nam, làm cho quá trình mua bảo hiểm nhân thọ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Đây cũng là kế hoạch của chúng tôi để mang lại các giải pháp số hóa thuận tiện hơn cho khách hàng", Gaurav Sharma, CEO của BIDV MetLife cho biết.

Việc chuyển đổi kỹ thuật số đang là một xu hướng hiện nay; chúng ta hãy chọn nhìn vào mặt tích cực. Bảo hiểm trực tuyến là một trong những giải pháp với nhiều lợi ích giúp bạn định hướng cuộc sống trong tương lai. Nhận thức được điều này, BIDV MetLife đã ra mắt Vun đầy Hạnh Phúc, bảo hiểm nhân thọ trực tuyến toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Ngoài việc cung cấp bảo vệ chống tai nạn ở Việt Nam và nước ngoài, tai nạn giao thông, bảo vệ trọn đời chống lại 5 căn bệnh hiểm nghèo, giải pháp cung cấp lãi suất đầu tư tối thiểu hấp dẫn để giúp khách hàng tối đa hóa lợi nhuận của họ. Vì vậy, hãy gạt nỗi sợ hãi của bạn sang một bên và khám phá sản phẩm bảo hiểm trực tuyến Vun đầy hạnh phúc và được bảo vệ chỉ với vài cú nhấp chuột.

P.V