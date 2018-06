Tháng 8 chạy thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), trong số 250,6 triệu USD vốn bổ sung cho dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, tới nay số vốn chưa giải ngân còn hơn 200 triệu USD.Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị liên quan một mặt vận hành thử dự án theo tiến độ đã được Bộ GTVT chỉ đạo từ đầu năm, đồng thời nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đang bị chậm.“Ban Quản lý dự án đường sắt phối hợp chặt chẽ với tổng thầu để đưa dự án, các đoàn tàu vào chạy thử trong tháng 8/2018. Vận hành thử nghiệm là giai đoạn quan trọng để căn chỉnh, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn khi khai thác thương mại. Công tác kiểm định an toàn chất lượng, nghiệm thu, giải ngân cần được đẩy nhanh”, ông Thể nói.Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng chỉ đạo các đơn vị của Bộ GTVT chuẩn bị cho việc nghiệm thu cấp Nhà nước đối với dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Hà Nội trong xây dựng quy trình vận hành, kết nối giao thông.Hiện một đơn vị tư vấn của châu Âu đang thực hiện việc rà soát, đánh giá chất lượng an toàn theo tiêu chuẩn thiết kế dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.Trước đó, ngày 12/5, ông Thể đã trực tiếp đi kiểm tra tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, và đi thử trên đầu máy dọc tuyến đường. Sau đó, ông Thể đánh giá, tuyến đường sắt đô thị này đi êm hơn tuyến đường sắt truyền thống.Ông Thể yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện dự án, để sau khi chạy thử sẽ hiệu chỉnh kỹ thuật, đảm bảo khai thác thương mại vào tháng 12/2018.

Lê Hữu Việt