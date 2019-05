Thành phố nào có nhiều tỷ phú USD nhất thế giới?

Số lượng tỷ phú: 29Số lượng tăng/giảm so với năm trước: -1Tại Nhật Bản, 81% tỷ phú sống tại Tokyo.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và sáng tạo đã giúp số lượng người giàu của thành phố Hàng Châu tăng thêm 25% trong vòng 5 năm qua, theo Wealth Report của Knight Frank. Có tới 26 startup "kỳ lân" (được định giá từ 1 tỷ USD trở lên) đặt trụ sở tại thành phố này.



13. Istanbul (Thỗ Nhĩ Kỳ)

Số lượng tỷ phú: 32Số lượng tăng/giảm so với năm trước: -4Số lượng tỷ phú tại Istanbul giảm do đồng nội tệ của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá so với đồng USD và thị trường chứng khoán đi xuống.