Thay đổi chóng mặt, tiền ảo Việt đang đi về đâu?

Diễn biến sự quan tâm dành cho Bitcoin tại Việt Nam qua Google Trends

Thời điểm quý cuối cùng năm 2017, Bitcoin và tiền ảo trở thành một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất cũng như xuất hiện tràn ngập trên Internet.Không khó để có thể nghe được câu chuyện liên quan đến hai cụm từ này, ngay cả tại những khu vực nông thôn và thậm chí từ những người lao động bình dân. Những bà nội trợ, những người lao động chân tay không mấy khi tiếp xúc với lĩnh vực tài chính và công nghệ cũng tham gia vào các câu chuyện xung quanh.Sau hơn 6 tháng kể từ khi giá Bitcoin đạt đỉnh, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng khi không còn mấy người bàn tán về chủ đề này. Sự quan tâm trước đó dần như đã biến mất và quay trở về điểm xuất phát.Theo số liệu phân tích từ Google Trends, lượng quan tâm dành cho Bitcoin tại việt Nam đạt đỉnh vào khoảng thời gian giữa tháng 12 năm ngoái nhưng đến nay, chỉ còn lại chưa đầy 15%.Google Trends sử dụng các thang điểm nhằm biểu thị sự phổ biến và quan tâm thông qua lượt tìm kiếm, trong đó giá trị 100 đồng nghĩa với mức độ cao nhất.Thời điểm 10/12 năm ngoái, mức phổ biến của từ khóa Bitcoin đạt đỉnh 100, giảm ngay 40% khi bước vào năm mới và sau đó liên tục suy yếu, hiện chỉ còn lại 14. Tính từ đầu năm tới nay, sự phổ biến của đồng tiền này thông qua việc tìm kiếm sụt giảm tới gần 80%.Xu hướng tìm kiếm trên có sự tương đồng với diễn biến giá Bitcoin khi đồng tiền này cũng đạt đỉnh vào giữa tháng 12 năm ngoái, suy yếu khi bước sang năm tới và liên tục đi xuống.Theo chia sẻ và đánh giá của anh H, một người đầu tư Bitcoin và tiền ảo đã lâu, số lượng nhà đầu tư tại Việt Nam hiện đã giảm nhiều, xuất phát chủ yếu từ việc thị trường bị lũng đoạn bởi ‘cá mập’, bởi các nhà cái hay những người nhiều tiền.“Họ đang điều khiển và chi phối thị trường, làm cho tất cả nhà đầu tư lo sợ dẫn tới bán tháo. Sau đó các nhà cái mua vào để đến cuối năm nay hoặc sang năm, họ lại thổi giá lên. Nhà cái phân tích tâm lý như lòng tham, sự ham cờ bạc và nhiều yếu tố khác như môi trường ngoại cảnh, chính trị”, anh H cho biết.Anh H cũng tiết lộ nhà cái ở đây chủ yếu là các sàn, các chủ sàn và tại Việt Nam, sàn mạnh nhất đang là Binance của Trung Quốc.Đánh giá về tình hình giao dịch hiện nay, anh H cho rằng khối lượng trao đổi đang giảm là “do tiền không được rót vào cũng như không có người chơi mới hay nhà đầu tư mới”.Việc những tay chơi lớn gây ảnh hưởng lên thị trường không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà là tình trạng chung trên thế giới. Theo thông tin mới đây từ The Businesstimes về phân tích của BitInfoCharts, số lượng lớn Bitcoin trên thực tế chủ yếu do một số ít kiểm soát khi 1.000 người trong tổng số 11 triệu nắm giữ tới hơn 35%.Ngoài các đồng tiền kỹ thuật số, ICO cũng là cơ hội đầu tư được nhiều người quan tâm và rót vốn. Anh H cho biết trước thời điểm tháng 12 năm ngoái, việc đầu tư ICO “rất ngon, rất dễ ăn” với lợi nhuận khá cao khi trong vài tháng có thể thu lại gấp hàng chục lần số vốn ban đầu.Tuy nhiên anh H đánh giá, việc đầu tư vào ICO hiện giờ có rủi ro cực kì lớn khi dễ vấp phải các phi vụ lừa đảo.Thời điểm đầu tháng 4 vừa qua, cả thị trường chấn động khi đường dây lừa đảo tiền ảo iFan hơn 15.000 tỷ bị phát giác.Là một nạn nhân đã "nướng" gần 80 triệu đồng vào iFan, anh N. P cho biết anh đã quyết định khi nghe lời giới thiệu của một số người chơi tiền kỹ thuật số và qua một số bài quảng báo trên truyền thông. iFan đã vẽ ra một vẻ ngoài cực kì bóng bẩy với cái mác ngoại, mô hình kêu gọi vốn ICO và mức lãi suất lên tới 48%/tháng nếu cho công ty này vay.Thế nhưng ‘đời không như là mơ’ khi iFan nâng dần điều kiện rút lãi và khi có rất nhiều người đáp ứng được, trang web của công ty này lại đóng cửa. Có thể nói, lòng tham và sự hiểu biết nửa mùa về các đồng tiền ảo đã lôi kéo vài chục ngàn người khác rơi vào cảnh ‘tiền mất tật mang’.Anh H cho rằng, muốn đầu tư thì phải tìm hiểu và nghiên cứu thật kĩ thay vì cứ lao vào sau những lời quảng cáo. Đồng quan điểm, anh T, một người đầu tư ICO, nhấn mạnh người chơi cần hiểu nhiều thứ xung quanh vấn đề tiền ảo và đừng bao giờ hi vọng làm giàu nhanh chóng sau một đêm.

Theo Theleader