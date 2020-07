Thẻ tín dụng SCB Mastercard World – thời gian miễn lãi dài nhất thị trường

Quảng cáo

Thẻ SCB Mastercard World là dòng thẻ tín dụng cao cấp do SCB phát hành, có tính năng hoàn tiền đến 10% cho mọi chi tiêu. Đây cũng chính là mức hoàn tiền cao bậc nhất thị trường đối với dòng thẻ tín dụng. Đồng thời, khách hàng sử dụng thẻ SCB Mastercard World được hưởng mức lãi suất rất ưu đãi – chỉ 1,83%; hoàn phí thường niên năm tiếp theo, được tặng dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục tại sân bay Fast Track; tận hưởng dịch vụ Phòng chờ hạng thương gia – Lounge Key tại hơn 850 phòng chờ sân bay cao cấp trên toàn thế giới, cũng như nhận được ưu đãi đến 50% tại các đối tác SCB Plus như Hoàng Gia Pearl, Hera Jewelry & Diamonds, Thời Trang Elise, Nhà hàng Ngân Đình, Nhà hàng Café Central An Đông, Agoda, Phòng khám trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ ACC…; và trải nghiệm đẳng cấp với ưu đãi toàn cầu từ Mastercard tại Resorts World Sentosa, KKday, Hotels.com, Reebonz…

Khách hàng quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của SCB có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SCB trên toàn quốc, gọi Hotline: 1800 5454 38; hoặc truy cập website http://www.scb.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết

P.V