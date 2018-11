Thêm hàng nghìn người nhận thưởng từ BIDV

- Danh sách khách hàng nhận quà tặng chương trình “Chuyển tiền nhanh 24/7 cùng BIDV SmartBanking” (xem tại địa chỉ www.bidv.com.vn)

- Danh sách khách hàng nhận quà tặng chương trình “Giao dịch SmartBanking, trúng ngay iPhone XS Max” (xem tại địa chỉ www.bidv.com.vn)

Từ ngày 10/10/2018 đến 30/11/2018, BIDV triển khai các chương trình ưu đãi tặng 50.000 VND khi quý khách hàng đăng ký mới BIDV SmartBanking và thực hiện giao dịch như sau: (1) Đăng ký mới BIDV SmartBanking và chuyển tiền nhanh 24/7 trong cùng ngày, chi tiết chương trình khuyến mại tại link http://bit.ly/2Sh9NSK; (2) Đăng ký mới BIDV SmartBanking và chuyển tiền qua số điện thoại, chi tiết chương trình khuyến mại tại link: http://bit.ly/2Pg6aOn

Quý khách hàng có thể nhận 2 ưu đãi trên, tổng giá trị ưu đãi lên tới 100.000 VND khi đăng ký mới BIDV SmartBanking, đồng thời phát sinh cả hai giao dịch chuyển tiền 24/7 và chuyển tiền qua số điện thoại trong cùng một ngày.

Các chương trình khuyến mại vẫn tiếp tục triển khai đến hết 30/11/2018 hoặc đến hết ngân sách, BIDV hy vọng sẽ gửi trọn niềm vui tới khách hàng khi sử dụng dịch vụ BIDV SmartBanking. Để đăng ký dịch vụ BIDV SmartBanking, khách thực hiện theo các cách: Cách 1: Trường hợp đã có tài khoản BIDV, khách hàng đăng ký trực tuyến tại link https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/ ; Cách 2: Quý Khách hàng đang sử dụng BIDV Online hoặc BIDV Bank Plus, vui lòng tải ứng dụng BIDV SmartBanking và thực hiện “Đăng ký Online”: ngay trên ứng dụng (Huớng dẫn cách đăng ký tại link: https://www.youtube.com/watch?v=InibvgsvF0c&feature=youtu.be); Cách 3: Ðăng ký dịch vụ tại Phòng giao dịch BIDV gần nhất.

Thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh BIDV gần nhất hoặc tổng đài CSKH 24/7: 1900 9247.

Được sự tin tưởng của khách hàng, BIDV vinh dự là ngân hàng đầu tiên và duy nhất nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp (từ năm 2015 đến năm 2018) do tạp chí The Asian Banker bình chọn và là ngân hàng duy nhất đạt giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Nhất 2 năm liên tiếp 2016 & 2017 và đặc biệt dịch vụ BIDV SmartBanking nhận giải thưởng sản phẩm dịch vụ sáng tạo độc đáo năm 2017 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu quốc tế (IDG) bình chọn.

