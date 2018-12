Thêm vụ mua bán 100 USD bị phạt 40 triệu đồng ở Nghệ An

Ngày 8/12, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Việt (SN 1964, trú tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa) vì vi phạm quy định mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau.

Cụ thể, theo Quyết định số 5311/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An do ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký ngày 30/11/2018 nêu rõ bà bà Trần Thị Việt (SN 1964, trú ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn) đã vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối trong trường hợp mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau, quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính Phủ.



Hành vi trên của bà Việt bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 40 triệu đồng. Quyết định xử phạt không nêu số lượng ngoại tệ cũng như hình thức xử lý số ngoại tệ vi phạm. Quyết định này nêu rõ, bà Việt được giảm nhẹ mức phạt do “đã thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm hành chính”.

Hiện cũng không rõ người có giao dịch mua bán ngoại tệ với bà Việt là ai? Và theo tìm hiểu của PV được biết, số ngoại tệ mà trong trường hợp này là 100 USD.

Trước đó, vào tháng 11/2018, bà Trần Thị Việt bị Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An) và Công an thị xã Thái Hòa phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính. Bà Việt đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tháng 9/2018, UBND TP Cần Thơ cũng ban hành quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng với ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều) vì đã đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực (ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).



Ông Rê cũng bị tịch thu 2.260.000 đồng đã đổi được. Đồng thời bị phạt 90 triệu đồng vì đã vi phạm việc mua, bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ. Tiệm vàng Thảo Lực bị xử phạt 180 triệu đồng và bị xử phạt với nhiều hành vi vi phạm khác, tổng số tiền là 295 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương, 19.910 viên đá hột nhân tạo.



Tuy nhiên, sau đó, chính quyền TP Cần Thơ đã xem xét miễn tiền phạt hành chính đối với anh Nguyễn Cà Rê, nhưng ông Rê không được nhận lại số tiền 2.260.000 đồng. Tiệm vàng Thảo Lực được trả lại 20 viên cương và 19.910 viên hột đá.

