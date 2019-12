Thịt heo Tết dồi dào, giá ổn định

Quảng cáo

Đảm bảo cung cấp đủ thịt heo dịp Tết

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cho biết, nhà bán lẻ này vừa chốt phương án đảm bảo nguồn cung cấp thịt heo an toàn và giá tốt cho toàn bộ hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food trên cả nước từ nay cho đến sau Tết Canh Tý 2020.

Ông Nguyễn Anh Đức – Phó tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết, trong kế hoạch chuẩn bị hàng Tết năm nay, Saigon Co.op đặc biệt tập trung chốt sớm các phương án đảm bảo nguồn thịt heo giá tốt, dự kiến khoảng 3.500 đến 4.500 tấn, và sẽ tham gia bình ổn mạnh mặt hàng này từ nay cho đến cao điểm tết và ngay sau tết. Đồng thời các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food trên cả nước cũng đưa vào khai thác các mặt hàng thịt heo bảo quản mát sản xuất theo công nghệ lạnh châu Âu và các mặt hàng thịt heo thảo mộc, … để khách hàng có nhiều mặt hàng phong phú để lựa chọn.

Chương trình thu hút sự tham gia của gần 40 Hợp tác xã, doanh nghiệp của Hòa Bình với quy mô gần 50 gian hàng

Hiện hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food đang tiêu thụ trung bình 40 – 50 tấn thịt heo mỗi ngày và dự kiến sẽ tăng 30 – 40% trong dịp cao điểm tết. Cao điểm dịch tả heo châu Phi tháng 5 vừa qua dù sức mua thị trường giảm mạnh nhưng hệ thống siêu thị của Saigon Co.op vẫn ghi nhận sức mua thịt heo tăng cao hơn 30% do người tiêu dùng thấy an tâm hơn khi mua thịt heo trong siêu thị.

Ngoài nguồn thịt heo, Saigon Co.op còn chuẩn bị một lượng lớn các mặt hàng thịt gà, thịt vị, thủy sản, hải sản để người tiêu dùng có thêm lựa chọn cho bữa ăn gia đình trong dịp cao điểm tết.

Các nhà cung cấp lớn như Vissan, Anh Hoàng Thy, Meat Hà Nam, ….. cũng đã tích cực chuẩn bị một lượng hàng lớn để tham gia bình ổn giá thị trường Tết. Đại diện Công ty Vissan cho biết ngay từ tháng 06/2019, Công ty đã triển khai dự trữ nguyên vật liệu để sản xuất cho Tết và sau Tết.

Theo đó, Vissan đã xây dựng kế hoạch cung ứng ra thị trường trên 7.500 tấn hàng hóa, bao gồm: thịt tươi sống heo, bò 2,500 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ; thực phẩm chế biến 5,000 tấn, tăng 17% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng hóa công ty dự trữ cho đợt tết năm nay là 800 tỷ tăng 10% so với Tết Kỷ hợi 2019. Với cách chuẩn bị như vậy, Vissan đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường Tết trước, trong và sau Tết với nguồn hàng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và giá cả ổn định. Bên cạnh đó, Công ty Vissan còn chuẩn bị các sản phẩm thịt heo đông lạnh đóng gói với trọng lượng từ 1 kg, 2kg để đáp ứng thị trường khi giá thịt heo nóng biến động, đây sẽ là sản phẩm trợ giá cho người tiêu dùng.

Cùng với sự chuẩn bị nguồn hàng tết, công ty Vissan còn chuẩn bị nhiều chương trình hỗ trợ cho người tiêu dùng bằng hình thức khác nhau như từ thiện, khuyến mãi giảm giá, quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm mới và sản phẩm dành cho thị trường tết. Các chương trình khuyến mãi tại hệ thống bán hàng Vissan đều giảm giá dự kiến từ 10 – 15%. Riêng các mặt hàng thịt heo thiết yếu giảm giá trong khoảng 5% -10% trong các ngày từ 27 âm lịch đến 30 âm lịch Tết để hỗ trợ chi phí cho người tiêu dùng khó khăn và mua sắm trễ.

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản thực phẩm đặc sản chủ lực của tỉnh Hoà Bình

Chương trình do hệ thống siêu thị Co.opmart phối hợp cùng Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình tổ chức, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình

Theo khảo sát của phóng viên, giá thịt heo nhảy múa trong thời gian qua chủ yếu diễn ra ở kênh bán lẻ truyền thống như các sạp, các chợ do nguồn hàng cung cấp cho các kênh này không ổn định, chủ yếu do thương lái thu gom từ các nông hộ nhỏ lẻ. Chính các nguồn cung nhỏ lẻ này lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt dịch vừa qua do không được cách ly và xử lý bệnh dịch đúng cách nên sản lượng bị giảm đáng kể, từ đó thương lái tạo tâm lý khan hàng để đẩy giá.

Trong khi đó, các hệ thống bán lẻ lớn hầu như đã có kế hoạch chuẩn bị lượng thịt heo lớn cho cả năm bằng cách ký kết dài hạn với các đầu mối cung cấp thịt từ các trang trại quy mô lớn, lượng cung ổn định, kiểm soát bệnh dịch tốt hơn, từ đó kiểm soát giá cả cũng tốt hơn.

Nông sản, thực phẩm dồi dào

“Tuần lễ nông sản, thực phẩm tỉnh Hòa Bình tại hệ thống Co.opmart khu vực Hà Nội” do hệ thống siêu thị Co.opmart phối hợp cùng Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình tổ chức, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình đã khai mạc sáng thứ Bảy, ngày 7/12.

Đây là cơ hội để các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình được giới thiệu đến người tiêu dùng cả nước, đặc biệt là người dân Thủ đô; đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Hòa Bình liên kết, hợp tác tiêu thụ nông sản an toàn tại hệ thống siệu thị Co.opmart.

Tuần lễ nông sản, thực phẩm tỉnh Hòa Bình kéo dài từ 07/12 – 13/12, tại 5 Co.opmart trên địa bàn Hà Nội. Chương trình thu hút sự tham gia của gần 40 Hợp tác xã, doanh nghiệp của Hòa Bình với quy mô gần 50 gian hàng. Mặt hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản thực phẩm đặc sản chủ lực chất lượng an toàn, xuất xứ rõ ràng, có truy xuất nguồn gốc của tỉnh Hoà Bình như: cam Cao Phong, bưởi đỏ Tân Lạc, rau hữu cơ, rau an toàn, gà đồi, cá Sông Đà, trà cà gai leo, các sản phẩm từ cây Sachi, trà thảo dược, sản phẩm dược liệu,…

Saigon Co.op cũng cho biết đã chủ động kết nối đến các vùng nguyên liệu nông sản, bao tiêu nhiều loại nông sản, thủy hải sản của các địa phương. Bên cạnh đó, Saigon Co.op còn hỗ trợ về vốn và kiến thức, giúp nông dân phát triển sản xuất ổn định đầu ra, nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn, giá cả hợp lý để phục vụ tốt nhu cầu của người tiêu dùng trên cả nước.

Trong những năm qua, các hoạt động kết nối, tiêu thụ nông sản của Saigon Co.op với các địa phương đã thu được những kết quả tích cực và được cộng đồng đánh giá cao như: gần 1.000 tấn vải thiều Bắc Giang và Hải Dương được tiêu thụ trong niên vụ 2018 và 2019; hơn 100 tấn nhãn lồng Hưng Yên được đưa đến tận tay người tiêu dùng trên cả nước; mỗi năm đưa ra thị trường hơn 20.000 tấn nông sản Đà Lạt gồm các loại rau củ quả, với hơn 30 loại hoa tươi, trong đó bao gồm các loại đặc sản địa phương.

Với hơn 800 siêu thị lớn nhỏ trên cả nước, đón tiếp hơn 1 triệu lượt khách hàng đến tham quan và mua sắm mỗi ngày, hệ thống Co.opmart, Co.opFood, Co.opXtra cùng những đơn vị phân phối lớn nhỏ khác thuộc Saigon Co.op trở thành nơi phân phối hàng Việt và nông sản Việt đến đông đảo người dân cả nước.

Phục Lễ