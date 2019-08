Thủ đô tiên phong trong việc điện tử hóa việc cung cấp các dịch vụ điện

Để thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc điện tử hóa các giao dịch trong hoạt động cung cấp điện, bắt đầu tư 31/7/2019, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) đã triển khai việc cung cấp các dịch vụ điện theo phương thực giao dịch điện tử, thí điểm tại 03 Công ty Điện lực là: Thanh Trì, Hoài Đức và Bắc Từ Liêm và các đơn vị Điện lực còn lại vào cuối năm 2019.

Thực hiện ký kết và quản lý mua bán điện bằng hình thức điện tử

Việc ký kết và quản lý Hợp đồng mua bán điện bằng hình thức điện tử mang lại nhiều lợi ích cho bên mua điện và bên bán điện như nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, giúp cho quá trình ký kết hợp đồng mua bán điện của khách hàng được nhanh chóng, chính xác, thuận tiện do việc lập, gửi/nhận Hợp đồng mua bán điện được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử.

Bên cạnh đó việc giao dịch bằng hình thức điện tử giúp giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ Hợp đồng so với sử dụng Hợp đồng giấy, do đó, góp phần tiết kiệm chi phí cho xã hội, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần bảo vệ môi trường.