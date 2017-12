Thu ngân sách tăng 'thần kỳ' trong những ngày cuối năm

Năm nay, Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên 1,212 triệu tỷ đồng. Tới cuối chiều 31/12, VTV dẫn tin từ Bộ Tài chính cho hay, tổng thu ngân sách nhà nước cả năm nay đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, vượt dự toán Quốc hội giao tới 5,4% (tương đương vượt gần 70.000 tỷ đồng).



Con số trên tăng 0,4% so với dự báo của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng công bố trước đó 2 ngày tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (hôm 29/12). Khi đó, ông Dũng chỉ đưa ra con số thu ngân sách tới hết năm vượt toán khoảng 5% (tương đương vượt khoảng 60.600 tỷ đồng so với dự toán).



Tuy vượt dự toán, nhưng theo người đứng đầu Bộ Tài chính, số thu ngân sách trung ương cơ bản bằng dự toán, số vượt tới từ thu ngân sách địa phương (vượt tới 12,9% dự toán). Trong đó, nguồn vượt chính tới từ thu tiền sử dụng đất, trong khi nguồn thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh không đạt mục tiêu.



Về chi, theo ông Dũng, ngân sách cả năm qua chi ra hơn 1,39 triệu tỷ đồng, giảm 4.000 tỷ đồng so với dự toán. Mức bội chi ở mức 3,48% GDP.



Còn theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố, tính tới ngày 15/12, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, mới chỉ đạt 91,1% dự toán năm. Tức theo số liệu này, trong 15 ngày cuối năm, thu ngân sách chẳng những bù được gần 9% còn thiếu so với mục tiêu, mà còn thu vượt lên hơn 5%.



Cũng theo Tổng cục Thống kê, tới giữa tháng 12, tổng chi ngân sách hơn 1,219 triệu tỷ đồng, trong đó chi trả nợ gốc 147.600 tỷ đồng, chi trả nợ lãi 91.000 tỷ đồng.



Trước đó, tại kỳ họp Quốc hội tháng 11 vừa qua, người đứng đầu Bộ Tài chính mới đưa ra dự tính thu ngân sách năm nay vượt dự toán khoảng 2,3%.



Tại thông tin công bố cuối tháng 11/2017, Bộ Tài chính đưa ra tính toán khá căng thẳng với thu ngân sách trong tháng 12. Theo đó, để hoàn thành dự toán năm 2017, trong 31 ngày cuối năm, ngành Tài chính phải thu được khoảng 162.000 tỷ đồng, tăng gần 64.000 tỷ đồng/tháng so với bình quân thu 11 tháng trước đó.



Theo số giao dự toán của Quốc hội, năm 2017, thu ngân sách nhà nước phải đạt trên 1,212 triệu tỷ đồng. Dự kiến năm 2018 thu ngân sách tăng 12,5% so với ước thực hiện năm 2017.

Khánh Thu