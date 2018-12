Thu tiền tỷ từ nuôi vịt theo phương thức mới của C.P. Việt Nam

Mạnh dạn thay đổi

Xuất thân từ nghề thương lái mang trứng mua đi bán lại khắp khu vực miền Tây, anh Âu Thanh Nhựt (ấp 2, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) gắn bó mật thiết với nông dân chăn nuôi vịt và hiểu rằng đặc điểm địa phương mình có vùng đất ruộng trù phú, nguồn nước dồi dào, người dân xem nuôi vịt là nghề truyền thống.

Ông Trần Tiến – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam chia sẻ: “Đầu tư vào Việt Nam 25 năm, C.P. luôn đồng hành cùng người nông dân Việt Nam bằng các mô hình chăn nuôi tiêu chuẩn đã được áp dụng trên thế giới. Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều hộ gia đình phát triển mô hình chăn nuôi vịt tập trung trên sàn, cử các kỹ sư nông nghiệp, bác sĩ thú y của C.P. Việt Nam đến túc trực 24/24 tại trang trại cùng nông dân, vì vậy chất lượng đầu ra luôn đảm bảo và có thể truy xuất, đem đến nguồn trứng an toàn cho người tiêu dùng”.

Anh Nhựt cho biết, được C.P. Việt Nam hỗ trợ tư vấn về thiết kế chuồng trại, chuyển giao công nghệ kỹ thuật và có bác sỹ thú y theo dõi chung cho cả đàn vịt, nên những khó khăn ban đầu dần được tháo gỡ, giúp anh an tâm chăn nuôi hơn.

Trại vịt được chia làm 2 khu riêng biệt, có hồ nước và khu vực sàn cho vịt ăn uống, sinh sản

Từ khi nuôi vịt theo mô hình mới, anh Nhựt đánh giá tỉ lệ trứng thu hoạch đạt 75-85% trên tổng số vịt nuôi. Có trứng sạch, chất lượng, trứng vịt của trang trại anh Nhựt được chuyển đi tiêu thụ trên khắp cả nước, đặc biệt là khu vực ĐBSCL.

Tháng 4/2019, anh Nhựt tiếp tục đầu tư tăng tổng đàn vịt thêm 50.000 con, đảm bảo đủ cung ứng ra thị trường. Không những chăn nuôi vịt, hiện tại anh còn kết hợp với CPV đầu tư chăn nuôi gà khép kín trên diện tích 9.000 m2, dự trong tháng 12 sắp tới sẽ thả 30.000 con gà. Anh Nhựt còn ấp ủ dự định trong tương lai sẽ đầu tư khu diện tích nông nghiệp hơn 50.000ha để những bạn trẻ muốn lập nghiệp đến để xây dựng và phát triển mô hình nông nghiệp của mình, tạo nên khu đất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, bền vững tại địa phương.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, mô hình nuôi vịt tập trung trên sàn ưu điểm hơn nhiều so với việc thả vịt chạy đồng. Vịt nuôi tập trung có lượng thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, việc kiểm soát đàn dễ dàng hơn, vịt khỏe và ít nhiễm bệnh hơn, trứng vịt to, lòng đỏ vàng cam, an toàn vệ sinh luôn được đảm bảo.

Được biết, mô hình chăn nuôi vịt tập trung trên sàn đã được Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam hỗ trợ phát triển cho hàng nghìn hộ dân trên cả nước. Ngoài ra, công ty còn tế cùng nông dân trên cả nước liên kết chăn nuôi heo, gà, vịt thịt theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo đầu ra về chất lượng và số lượng.