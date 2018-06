Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Sóc Trăng

Tham dự hội nghị dự kiến có trên 500 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, tổ chức thương mại quốc tế; các chuyên gia về kinh tế; các doanh nhân; các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước.

Báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Trong năm 2017, tỉnh Sóc Trăng đã tiếp xúc, gặp gỡ và cung cấp thông tin, giới thiệu cơ hội đầu tư cho 148 lượt nhà đầu tư, với 148 dự án trong các lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, du lịch, nhà hàng, khách sạn, năng lượng sạch…, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước và đạt 242% so với kế hoạch cả năm 2017. Đồng thời, cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng đăng ký nhận đầu tư cho 29 dự án, tổng vốn đầu tư trên 4.150 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với năm 2016.

Tính đến ngày cuối tháng 5/2018, tỉnh đã đón tiếp 60 nhà đầu tư tìm hiểu 72 dự án trên địa bàn, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án, tổng vốn 2.806 tỷ đồng.

Bên cạnh các nhà đầu tư trong nước, các công ty đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, như: Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Pháp… đã và đang chọn Sóc Trăng làm “bến đỗ”. Tiêu biểu như: Tập đoàn TATA (Ấn Độ), Công ty cổ phần Thủy sản Việt Úc, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty TNHH Broadpeak Sóc Trăng thuộc Tập đoàn Youngone - Hàn Quốc; Công ty TNHH Banpu Public (Thái Lan), Công ty TNHH Egeres (Singapore), Công ty Dragon Joy International Engineering (Hồng Kông), Công ty Envision Energy (Trung Quốc), Tập đoàn FLC, Vingroup...

Tại hội nghị lần này, có 50 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đăng ký đầu tư vào các lĩnh vực như du lịch, điện gió, nuôi trồng thủy sản, cảng biển... với tổng số vốn trên 130 ngàn tỷ đồng.

Ông Trần Văn Chuyện – Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nói: Có 3 lĩnh vực ưu tiên mà Sóc Trăng đang hướng đến kêu gọi, thu hút đầu tư là: Nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; Năng lượng tái tạo, phát triển cảng biển; và phát triển Du lịch; đây là những lĩnh vực tạo ra sự đột phá, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.

Điện gió – một tiềm năng lớn đang được kêu gọi đầu tư tại Sóc Trăng.

Với những tiềm năng, lợi thế mà nhà đầu tư có thể khai thác ở địa phương, khi đến với Sóc Trăng, các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ trong suốt quá trình kể từ khi tìm hiểu dự án cho đến khi hoạt động, sản xuất kinh doanh. Trong đó: Thủ tục hành chính là vấn đề đầu tiên mà Tỉnh cam kết thực hiện một cách thông thoáng và thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Hiện nay, Tỉnh có 01 bộ phận đầu mối (là Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp) tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư chuẩn bị, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục. Lãnh đạo Tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức trong toàn hệ thống cơ quan nhà nước giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp một cách linh hoạt, cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phương châm giải quyết thủ tục là “hết việc chứ không hết giờ”. Để tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, Tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị và sẽ đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công vào hoạt động trong tháng 7 năm 2018.

Tỉnh sẽ hỗ trợ tạo quỹ đất sạch để các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và triển khai thực hiện các dự án; đồng thời bảo đảm đầu tư đồng bộ về hạ tầng đến chân hàng rào dự án. Tỉnh sẽ giúp kết nối, đào tạo và tuyển dụng lao động theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể liên hệ gặp trực tiếp Chủ tịch, Bí thư Tỉnh uỷ để phản ánh, trao đổi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng khẳng định và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai nhanh chóng các dự án trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Sóc Trăng là tỉnh có vị trí địa lý rất thuận lợi, giàu tiềm năng phát triển, người dân cần cù, chăm chỉ, sáng tạo trong lao động sản xuất. Vì thế, Sóc Trăng cần tìm ra chìa khóa để phát huy thế mạnh của mình, phấn đấu vươn lên làm giàu, nâng cao đời sống của nhân dân.

