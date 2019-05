Thủ tướng trao Huân chương Độc lập cho Đoàn bay 919

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đoàn Bay 919. Thủ tướng nhấn mạnh, Huân chương là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích và nỗ lực cống hiến của Đoàn Bay 919 suốt 60 năm xây dựng và phát triển.



Thủ tướng đánh giá, Đoàn Bay ra đời chỉ ít năm sau khi đất nước độc lập, đã lập nhiều thành tích vẻ vang trong bảo vệ, thống nhất đất nước. Khi đất nước thống nhất, Đoàn bay đã đảm nhiệm xuất sắc các chuyến bay chuyên cơ, bay thương mại... "Tôi tự hào khi Đoàn bay đã làm chủ hoàn toàn máy bay hiện đại nhất thế giới, như B787, A350", Thủ tướng nói.



Thủ tướng lưu ý, trong bối cảnh khách du lịch quốc tế và nội địa tăng nhanh, đây là cơ hội nhưng thách thức với Vietnam Airlines, nên cần nỗ lực hơn nữa. Vietnam Airlines, Đoàn Bay 919 cần tập trung bảo đảm yêu cầu duy trì đảm bảo an toàn bay, cung ứng nhân sự hàng không, đặc biệt là nhân sự phi công, và kỹ sư hàng không...

Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho rằng, thành tích nổi bật của Vietnam Airlines, tiên phong là Đoàn Bay 919 trong 60 năm qua là việc thiết lập được tính chuyên nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ bay an toàn tuyệt đối. Đoàn bay là cái nôi để các phi công trẻ lựa chọn khởi đầu và trưởng thành. Đến nay, Vietnam Airlines đã hoàn toàn làm chủ công nghệ và khai thác thành công 2 dòng máy bay hiện đại nhất hiện nay, là Boeing 787, Airbus A350. Đặc biệt, có khả năng tự chủ huấn luyện, đào tạo phi công, giáo viên hướng dẫn bay ngay tại Việt Nam.Theo ông Thành, Đoàn Bay 919, tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, thành lập cách nay 60 năm, vào ngày 1/5/1959. Đoàn Bay 919 đã và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ bay quân sự, dân dụng hiệu quả, an toàn. Trực tiếp tham gia chiến đấu, vận chuyển vũ khí, lương thực, thuốc men, cứu trợ, cứu nạn, cho đến bay chuyên cơ phục các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bay dân dụng phục vụ nhu cầu vận tải hàng không của người dân... Năm 2011, Đoàn bay đã cử nhiều phi công giỏi lập cầu hàng không giải cứu hơn 10.000 lao động Việt Nam từ Bắc Phi về nước an toàn. Sự kiện này đã gây tiếng vang và sự nể phục của cộng đồng quốc tế.Hiện Đoàn bay 919 có gần 1.300 nhân sự, bao gồm các cán bộ, phi công, kỹ sư, công nhân viên phục vụ mặt đất. Trong đó, gần 1.200 phi công khai thác trên hơn 90 đường bay nội địa và quốc tế, với 5 đội bay Boeing 787, Airbus A350, Airbus A330, A321 & A321neo và ATR-72, gồm 104 chiếc; năm 2009, phi công người Việt chỉ chiếm 35% nay chiếm gần 75% lực lượng phi công của Vietnam Airlines...