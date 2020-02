Thủ tướng yêu cầu xây dựng hệ thống an sinh bảo vệ dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, qua 25 năm hình thành và phát triển, BHXH đã đóng vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận.



Theo Thủ tướng, hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT ngày càng đồng bộ, sát thực tiễn và thông lệ quốc tế. Để có được điều đó, Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của ngành BHXH về cải cách mô hình tổ chức, tinh gọn, hiệu quả; cắt giảm 3/4 thủ tục hành chính; đã xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp mã BHXH cho 97 triệu dân, hệ thống giám định BHYT điện tử đã kết nối 100% cơ sở khám chữa bệnh…



Hết năm 2019, người tham gia BHYT đã đạt gần 86 triệu người (chiếm 90% dân số), cơ bản hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân, kết quả này với các nước phát triển cũng phải mất từ 40 - 80 năm mới đạt được.





Thủ tướng yêu cầu triệt để giải quyết tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, trốn đóng BHXH

“Chăm lo đời sống, sức khỏe và sự thịnh vượng, ấm no của người dân là sự nghiệp lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Với mục tiêu xuyên suốt là phải có một hệ thống an sinh xã hội hướng tới toàn dân, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tạo ra một mạng lưới an toàn gồm nhiều tầng, nhiều lớp bảo vệ cho tất cả thành viên cộng đồng xã hội”, Thủ tướng nói.



Theo người đứng đầu Chính phủ, chúng ta đang tập trung phát triển kinh tế với đích cuối cùng là chăm lo đời sống cho người dân. Do đó, độ bao phủ của BHXH phải rộng khắp, tất cả người lao động và những người phụ thuộc đều được chăm lo. Với chưa đến 1/3 số người lao động tham gia BHXH hiện nay thì đích đến còn xa, do vậy, những nỗ lực cần phải cao hơn.



“Chúng ta cần có giải pháp mới, sáng tạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để quản lý thống nhất, bảo đảm hiệu quả, giảm chi phí thường xuyên cho bộ máy tổ chức. Triệt để giải quyết tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, trốn đóng BHXH”, Thủ tướng nói, và đề nghị BHXH, các bộ ngành liên quan tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm lớn trong Nghị quyết 28 của Trung ương về chính sách BHXH.



“Mọi thành công đều bắt đầu từ một tầm nhìn đúng”, Thủ ướng nói, và yêu cầu BHXH Việt Nam phải xác lập chiến lược phát triển để trở thành một thiết chế hiện đại, hiệu quả; từng bước mở rộng vững chắc, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cùng đó, phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế, tôn trọng nguyên tắc đóng - hưởng công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Cùng đó, xây dựng bộ máy BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông trong thực thi chính sách.



Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, Quỹ BHXH hiện là quỹ an sinh lớn nhất của nước ta. Sau 25 năm thành lập và phát triển, toàn ngành BHXH có gần 21.000 công chức, viên chức, phục vụ gần 16 triệu người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, và gần 86 triệu người tham gia BHYT.



Cuối năm 2019, tổng số thu BHXH bắt buộc toàn ngành đạt khoảng 243.000 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện đạt gần 2.400 tỷ đồng; thu BHYT đạt khoảng 105.000 tỷ đồng. Số nợ BHXH năm 2019 giảm xuống còn khoảng 6.000 tỷ đồng (bằng 1,6% tổng số phải thu), mức thấp nhất trong lịch sử 25 năm phát triển ngành.





Thủ tướng trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh

Giai đoạn tiếp theo, BHXH Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh vào 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: Tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, giải pháp đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; Phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương, đoàn thể... thực hiện các nhiệm vụ được giao và hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh phù hợp với giai đoạn mới; Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, các giải pháp thực hiện để mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, tiến tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân; Thực hiện hiệu quả công tác thanh kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, trục lợi; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử trong hoạt động của ngành; Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ, tổ chức; Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho BHXH Việt Nam, và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh.



Lê Hữu Việt