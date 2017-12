Thuế nhập khẩu về 0%: Doanh nghiệp Việt có trụ nổi?

Tại hội nghị kết nối cung cầu tổ chức ở TPHCM hồi cuối tháng 12 vừa qua, chị Nguyễn Thị Hương Thảo - chủ một trang trại cam sành Hà Giang lo lắng cho rằng, việc thuế nông sản từ Trung Quốc vào Việt Nam về 0% là mối nguy lớn cho rau củ quả và trái cây trong nước. Ví dụ như đang mùa cam Hà Giang, cam trong nước trồng ra giá cao, từ 55.000 - 65.000 đồng/kg. Nhưng trên thị trường xuất hiện loại cam gần giống như thế của Trung Quốc, tiểu thương bán với giá rẻ hơn nhiều làm ảnh hưởng đến người trồng cam Hà Giang.

DN dệt may cũng không “dễ ăn” để được hưởng thuế suất 0% khi xuất khẩu, bởi phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa từ các nước thành viên. Chị Lê Thị Tuyết Trinh - CEO công ty CP dệt may Thành Đạt (Q.2, TPHCM) trăn trở: “Hiện 80% các nguyên phụ liệu may mặc của công ty nhập từ Trung Quốc. Để chuyển hướng thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu may mặc cần phải có thời gian, lộ trình nhất định. DN đã tính đến việc nhập khẩu từ Malaysia để được hưởng thuế suất ưu đãi, dù mặt bằng giá nguyên phụ liệu cao hơn nhập khẩu từ Trung Quốc từ 10 - 15%”.

Ông Nguyễn Thành Tùng - lãnh đạo DN XNK trái cây (Q.10) cũng lúng túng khi nắm bắt thông tin về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, lộ trình cắt giảm thuế. Theo ông Tùng, để được hưởng thuế suất ưu đãi trong ASEAN, DN phải đảm bảo các yêu cầu rất khắt khe khi khai báo hải quan, quy tắc xuất xứ. Có khi chỉ một lỗi chính tả trên tờ khai báo là lô hàng đó sẽ không được hưởng thuế suất ưu đãi và bị truy thu thuế.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) Group cho rằng, để cạnh tranh với đường nhập khẩu giá rẻ từ năm 2018, các DN phải tập trung đầu tư cho công nghệ, hiện đại hóa quá trình sản xuất để giảm nhân công, giảm giá thành sản phẩm, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm. “Chọn hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh là việc các DN mía đường cần làm” - Chủ tịch TTC Group nhấn mạnh. Trong khi đó, Vinamilk cũng tham gia kinh doanh mía đường khi quyết định đầu tư sở hữu 65% cổ phần của Công ty Cổ phần Đường Khánh Hòa, và ra mắt Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (Vietsugar).

Ở góc độ cạnh tranh, ông Phạm Ngọc Hưng - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM cho rằng, ASEAN được xem là khu vực phát triển năng động nhất thế giới, và là 1 trong 4 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Việc giảm thuế sẽ tạo thuận lợi cho Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang các nước ASEAN. DN trong nước sẽ phải cạnh tranh liên tục với các DN các nước vì sản phẩm thế mạnh từ các nước đang tiếp tục vào thị trường Việt Nam. Ở chiều ngược lại, những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam cũng đang được các nước cho hưởng nhiều ưu đãi, việc mở rộng xuất khẩu rất thuận lợi.

“Đối với hàng hóa XNK, cơ quan quản lý cần thiết lập hệ thống thông tin, cập nhật kịp thời về biến động thị trường, giá cả, dự báo về chính sách cụ thể từng ngành để giúp các DN có hướng sản xuất, tiêu thụ. Ngân hàng Nhà nước cần xem xét điều chỉnh các quy định về cho vay đối với doanh nghiệp XNK, khơi thông nguồn vốn tín dụng để DN thuận lợi mở rộng sản xuất, kinh doanh” – ông Hưng nói.

Ông Nguyễn Phương Đông - Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM: Không nên nhìn ở khía cạnh thiệt thòi TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế: Doanh nghiệp không được chủ quan DN Việt có trụ nổi hay không còn tùy thuộc vào sự cạnh tranh của hàng hóa nội địa. Với những quốc gia có lộ trình giảm thuế nhập khẩu thì thời gian vẫn còn để các DN Việt sản xuất hàng hóa cạnh tranh, không chỉ về giá cả mà còn về chất lượng. DN không nên quá lo lắng nhưng không được chủ quan vì cho rằng có lợi thế sân nhà. Cơ quan chức năng cần theo dõi tình hình để có thông tin chính xác, thực tế.

Uyên Phương