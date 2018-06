Thưởng cổ phiếu - cơ hội “đón sóng” cho các nhà đầu tư

Đón đầu cơ hội trước khi chia cổ phiếu

Thời gian gần đây, một loạt doanh nghiệp đã công bố thông tin về việc chia tưởng cổ phiếu “khủng” cho nhà đầu tư. Động thái này một mặt thu hút nhà đầu tư, tăng vốn cho doanh nghiệp, mặt khác cũng khiến TTCK thêm sôi động, nhà đầu tư hào hứng “đón” cơ hội.

Cụ thể, thông tin về việc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán chính thức chấp thuận thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu cho nhà đầu tư với tỷ lệ 1:2 (1 cổ phiếu sở hữu nhận được 2 cổ phiếu thưởng) đang được kỳ vọng gây “sóng” thị trường. Đây được coi là một cơ hội, một “món hời” cho nhà đầu tư trong bối cảnh cổ phiếu ngân hàng trên TTCK Việt Nam đang ngày càng nâng cao giá trị thời gian qua.

Thời gian qua, việc biến động khá lớn về thị giá của cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn này cũng là nguyên nhân khiến các chuyên gia nhận định, cổ phiếu TCB đang được đưa về “vùng trũng” hấp dẫn hơn so với định giá thực tế dựa trên kết quả kinh doanh. Do đó, lời khuyên đưa ra là các nhà đầu tư nên nắm bắt cơ hội để có được cổ phiếu giá trị và tận dụng thời gian Techcombank thưởng cổ phiếu. Bởi chỉ còn chưa đầy 10 phiên giao dịch nữa, đến ngày 6/7 (Thứ Sáu), Techcombank sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng, đồng nghĩa giá cổ phiếu TCB sẽ được điều chỉnh giảm từ ngày 5/7. Vì thế, nếu nhà đầu tư nào chưa nắm giữ cổ phiếu TCB thì phải mua không trễ hơn ngày 4/7 (do quy định cổ phiếu sẽ về tài khoản sau 2 ngày) để được hưởng quyền chia cổ phiếu (1 cổ phiếu hiện hữu sẽ được chia thêm 2 cổ phiếu).

Tuy nhiên, với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu TCB thì vẫn có thể bán cổ phiếu đang có một cách tự do từ ngày 5/7, mà không mất quyền nhân đôi cổ phiếu thưởng đã chốt trước đó. Dự kiến, nhà đầu tư sẽ nhận được số cổ phiếu thưởng của Techcombank vào cuối tháng 7. Việc trả thưởng cổ phiếu cho cổ đông cũng giúp ngân hàng này tăng vốn, kéo theo kỳ vọng về một lượng vốn lớn sẽ đổ vào cổ phiếu TCB.

Nên chọn cổ phiếu có kết quả kinh doanh bền vững

Theo nhận định của các chuyên gia, việc thưởng cổ phiếu sẽ giúp thu hút nhà đầu tư, tăng vốn cho doanh nghiệp. Đương nhiên, không phải cổ phiếu nào khi được chia cũng đều giúp làm tăng giá trị cho nhà đầu tư. Các chuyên gia phân tích khuyến nghị các nhà đầu tư cần chọn những cổ phiếu doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, bền vững để theo đuổi, bởi giá những mã cổ phiếu này chắc chắn sẽ bật tăng sau khi được chia thưởng, do mức giá được điều chỉnh ở mức rất hấp dẫn.

Đơn cử, với cổ phiếu TCB, kết quả hoạt động khả quan của Techcombank là một dữ liệu quan trọng để nhà đầu tư yên tâm hơn. Theo đó, với kết quả kinh doanh năm 2017, Techcombank đạt tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROAA) và tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) cao nhất trong hệ thống các ngân hàng Việt Nam; đồng thời Techcombank nằm trong top đầu các ngân hàng có tỷ lệ thu nhập phí ròng cao nhất và tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cao nhất là 45%. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng của chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Techcombank cũng đạt mức cao khi được so sánh với các ngân hàng hàng đầu trong khu vực (Techcombank đạt 119%, cao hơn Vietcombank là 61,3% và cao hơn các ngân hàng được đánh giá cao tại Ấn Độ như KOTAK là 42,2% và HDFC là 17,9%).

P.V