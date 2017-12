Thưởng Tết ngành dệt may, thủy sản: Nơi xông xênh, chỗ chật vật

Dệt may thưởng bình quân 15- 20 triệu đồng

Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2017, nhưng với sự điều hành linh hoạt với thị trường, toàn ngành vẫn đạt mức tăng trưởng xuất khẩu tăng 10,2% so với năm 2016, đạt khoảng 31 tỷ USD.

Theo ông Cẩm, cùng với xuất khẩu hàng dệt may tăng khá mạnh về giá trị, doanh thu của nhiều đơn vị trong ngành cũng có mức cải thiện, mức lương thưởng cho công nhân trong ngành cũng gia tăng so với năm 2016.

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần May Hưng Yên, ông Nguyễn Xuân Dương cho hay, tình hình lương, thưởng tết của doanh nghiệp dệt may năm nay sẽ bằng hoặc “nhích” hơn năm ngoái một chút. Cụ thể, mức thưởng của May Hưng Yên dự kiến khoảng 2 tháng lương. Được biết, các năm trước, mức thưởng Tết của Tổng Công ty May Hưng Yên trung bình đạt 15 - 20 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất với chức danh quản lý khoảng 35-40 triệu đồng/người. Hằng năm, công ty phải dành 230-270 tỷ đồng để chi thưởng Tết.

Ông Nguyễn Hồng Vũ, Phó tổng Giám đốc Công ty Dệt Hà Nam (tỉnh Hà Nam) cho hay với ngành dệt may, mức lương thưởng luôn được tính theo giá thị trường.

“Chúng tôi thưởng tết 1 tháng lương cho người lao động (thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/người). Ngoài ra còn có tiền từ Quỹ khen thưởng hằng năm dành cho các tổ đội sản xuất, tiền thưởng Tết của công đoàn.

Bà Đỗ Thị Đông, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý (Thái Bình) cho hay, từ 5 năm nay, công ty áp dụng chế độ thưởng Tết 2 tháng lương. Toàn bộ công nhân viên trong công ty còn được tặng túi quà tết. Hiện công ty trả lương bình quân 6,5 triệu đồng/công nhân/tháng.

Chật vật lo tháng lương 13

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đinh Cao Khuê, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (Doveco) cho biết, năm 2017, do kết quả kinh doanh thuận lợi, nên lương, thưởng Tết cho công nhân cũng có thể được điều chỉnh tăng.

Về lương, thưởng cho công nhân, ông Khuê cho biết, với khoảng 1.000 công nhân, trong đó, công nhân chế biến của nhà máy đã lên đến 7-8 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 20% so với năm ngoái. “Về thưởng Tết, dù HĐQT chưa họp để quyết, nhưng chắc chắn có thưởng cho cán bộ, công nhân viên. “Năm trước chúng tôi có thưởng Tết 1 tháng lương, tuy nhiên, năm nay với kết quả kinh doanh khả quan, có thể thưởng cho công nhân 1,5 tháng lương” - ông Khuê nói.

Trong khi đó, ông Phạm Quang Tuyến, Tổng giám đốc Cty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho biết, dù kết quả kinh doanh khó khăn, nhưng vẫn cố để lo thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên như năm ngoái. “Với hơn 3.000 công nhân, tuy khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn xoay xở để anh em có tháng lương thứ 13, 20 kg gạo tẻ, 20 kg gạo nếp, 5kg lợn hơi…”- ông Tuyến nói.

Trong khi đó, ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Cty CP Hùng Vương- một đại gia ngành thủy sản, dù đang gặp khó khăn, phải thoái vốn ở các ngành nghề khác để tập trung vào sở trường là cá tra, nhưng vẫn cố đảm bảo cho hơn 10.000 công nhân có thưởng Tết.

