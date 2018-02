Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 855 triệu đồng

Cụ thể, mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất bình quân cả nước là 5,5 triệu đồng/người (tương đương 1 tháng lương), tăng 13% so với Tết năm 2017.



Người có mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất là 855 triệu đồng, tại doanh nghiệp (DN) dân doanh ở TPHCM (giảm 155 triệu đồng so với Tết năm trước).



Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 20.000 đồng/người, tại DN dân doanh ở Vĩnh Phúc, giảm 60% so với năm trước.



Theo loại hình DN, công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn thưởng 5 triệu đồng, tăng 8,7%; công ty nhà nước có vốn góp chi phối thưởng 6,2 triệu đồng/người, giảm 15,8%; DN dân doanh thưởng bình quân 5 triệu đồng/người, tăng 20,6%; DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 5,6 triệu đồng/người, tăng 16%.



Về thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân 1,1 triệu đồng/người, giảm 8,1% so với Tết năm trước (chủ yếu do DN FDI giảm thưởng).



Người có mức thưởng cao nhất dịp Tết Dương lịch là 1,5 tỷ đồng, tại DN FDI ở TPHCM (tăng 500 triệu đồng so với Tết 2017).



Mức thưởng thấp nhất là 30.000 đồng/người, tại DN dân doanh và DN FDI ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Bình Dương.



Về mức thưởng bình quân theo loại hình DN, công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, công ty nhà nước có vốn góp chi phối thưởng bình quân 1,5 triệu đồng/người, tăng lần lượt 0,4 và 7,7%; DN dân doanh thưởng 900.000 đồng/người, tăng 16,9%; DN FDI thưởng bình quân 1,1 triệu đồng/người, giảm 9,2%.



Về tiền lương bình quân năm 2017 là 6,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,3% so với năm 2016.



Trong đó, công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn lương bình quân là 7,9 triệu đồng/tháng, tăng 4,5%; công ty có cổ phần, vốn góp nhà nước chi phối lương bình quân đạt 7,3 triệu đồng/tháng, tăng 4,6%; DN dân doanh lương bình quân 5,6 triệu đồng/tháng, tăng 3,3%; DN FDI là 6,7 triệu đồng/tháng, tăng 13,5%.



Số liệu trên được tổng hợp theo báo cáo của 63 địa phương, với 26.829/432.899 DN (tương ứng hơn 3,8/13,3 triệu người lao động) đang hoạt động có báo cáo tiền lương, thưởng. Trong đó, có hơn 18.000 DN có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và hơn 25.000 DN có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán.



Cục Quan hệ lao động và tiền lương đánh giá, năm 2017, nhờ kinh tế phục hồi, tiếp tục điều chỉnh tăng lương thiếu thiểu và lương cơ sở, nên tiền lương năm 2017 và thưởng thưởng Tết 2018 của người lao động tăng so với năm trước.



Tuy vậy, hiện còn một số DN chưa có kế hoạch thưởng cuối năm. Tuy nhiên, theo quy của Bộ Luật Lao động, tiền thưởng cuối năm không bắt buộc, do DN tự quyết định trên thực tế kinh doanh cả năm và quy chế của DN.



“Các địa phương vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động DN phối hợp với tổ chức công đoàn có giải pháp tiết kiệm chi phí để chia sẻ, hỗ trợ người lao động dịp Tết sắp tới”, Cục Quan hệ lao động và tiền lương cho hay.

Lê Hữu Việt