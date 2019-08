Thủy điện Bản Vẽ thực hiện tốt việc cắt lũ lớn tuần suất 20 năm mới xuất hiện

Tổng công ty Phát điện 1 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho hay, sau bão số 3, trên lưu vực thủy điện Bản Vẽ đã có mưa to đến rất to, kéo theo lũ lớn tương đương trận lũ thiết kế tần suất 5% (trung bình 20 năm mới xảy ra 1 lần). Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An và nhà máy đã thực hiện tốt việc cắt, giảm lũ cho hạ du, hạn chế tối đa ảnh hưởng của thiên tai tới cuộc sống người dân.