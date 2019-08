Tiền gửi vào ngân hàng có dấu hiệu 'chững” lại

Quảng cáo

Lãi suất huy động ổn

Theo bản cập nhật, thì thị trường lãi suất huy động ổn định ở mức 4.1%-5.5%/năm với kỳ hạn dưới 6 tháng, từ 5.5-7.55%/năm với kỳ hạn 6- dưới 12 tháng, 6.4-7.9%/năm với kỳ hạn 12 và 13 tháng ngoại trừ một vài điều chỉnh trái chiều khoảng 1020bps ở số ít ngân hàng.

Diễn biến lạm phát và tỷ giá trong tháng 7 ủng hộ khả năng giảm lãi suất. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2019 tăng 0.18% so với tháng trước và tăng 1.59% so với cuối năm 2018, thấp hơn so với cùng kỳ là 2.13%.

Khối phân tích cũng chỉ rõ: Thực tế vào ngày 1/8, 4 NHTM nhà nước và một số NHTM cổ phần đã công bố giảm lãi suất cho vay 0.5%/năm với đối tượng ưu tiên. Cùng với việc nới hạn mức tăng trưởng tín dụng cho một loạt ngân hàng trước đó, các ngân hàng này được thị trường kỳ vọng sẽ tiên phong cho một đợt giảm lãi suất diện rộng để hỗ trợ tăng trưởng.

Tuy nhiên, diễn biến bất thường từ bên ngoài mang áp lực tỷ giá quay trở lại, cùng với đó là tăng trưởng chậm chạp của mảng tiền gửi khiến cho kỳ vọng này khó hiện thực hóa hơn. Theo NHNN, tỷ trọng tín dụng/huy động của toàn hệ thống 5 tháng đầu năm 2019 dao động ở mức 89-90.3%, cao hơn mức bình quân 88% của năm 2018.

Nhóm phân tích SSI cũng chỉ ra: căn cứ theo BCTC bán niên của các NHTM, ngoại trừ VPB, STB và 3 ngân hàng rất nhỏ khác có mức tăng trưởng tiền gửi khá tốt, 13 NHTM niêm yết còn lại đều có tăng trưởng tiền gửi thấp hơn cho vay.

Tính bình quân cả 18 NHTM đang niêm yết, trong 6 tháng đầu năm 2019, tiền gửi khách hàng chỉ tăng trưởng 7.4% trong khi cho vay khách hàng tăng 8.2% .

Một tháng mạnh lên của đồng USD trên toàn cầu

Mở đầu Bản phân tích cho hay: Kỳ vọng lần đình chiến thứ 2 của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ kéo dài như lần đầu tiên (05 tháng) đã không xảy ra, đợt đình chiến này chỉ diễn ra trọn vẹn trong tháng 7. Trong tháng này, các đồng tiền vận động chủ yếu theo các thông tin kinh tế và động thái của các ngân hàng trung ương mà đi đầu là FED.

Tháng 7, Trung Quốc đón nhận thông tin tăng trưởng kinh tế quý 2.2019 chỉ 6.2%, mức thấp nhất trong vòng 27 năm gần đây nhưng vẫn nằm trong mục tiêu của chính phủ nước này là 6-6.5%, tỷ giá USD/CNY giảm nhẹ 0.25%, về sát mức tỷ giá cuối năm 2018 là 6.88 CNY/USD.

Tăng giá liên tục trong 2 tháng, VND đã bù lại toàn bộ phần giá trị đã mất trong đợt sóng trước đó

Trong tháng 7, dòng vốn FDI giải ngân đạt 1.45 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư khoảng 200 triệu USD. Mặc dù không tích cực bằng tháng 6 nhưng lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, tổng vốn FDI giải ngân là 10.55 tỷ USD, +7.1% YoY và cán cân thương mại thặng dư 2.06 tỷ USD. Thêm vào đó là các giao dịch bán vốn, phát hành quốc tế thành công giúp gia tăng nguồn cung ngoại tệ trong tháng.

Nhờ vậy, dù USD tăng giá khá mạnh trên thị trường quốc tế nhưng VND là một trong số ít các đồng tiền tăng giá trong tháng qua. Ngay từ đầu tháng, tỷ giá USDVND đã giảm xuống dưới tỷ giá mua vào của NHNN là 23.200đ/USD và tiếp tục giảm xa mốc này, chốt tháng ở mức 23.140/23.260, giảm 120đ/USD đối với tỷ giá giao dịch của NHTM và 23.170/23.200, giảm 130/120 đ/USD với tỷ giá tự do.

Tỷ giá giảm sâu khiến một phần nguồn ngoại tệ tích lũy từ tháng 6 đã được bán về NHNN, giúp gia tăng dự trữ ngoại hối. Như vậy riêng trong tháng 7, VND đã tăng giá +0.52% so với USD và tính chung cả 2 tháng 6 và 7 đã tăng giá 0.94%, bù lại toàn bộ mức mất giá 0.89% của đợt sóng tháng 5 khi ông Trump tuyên bố áp thuế 25% lên 200 tỷ hàng hóa Trung Quốc. Tại thời điểm cuối tháng 7, tỷ giá mua vào USDVND của NHTM đã thấp hơn tại cuối 2018 là 25đ/USD, tương đương 0.11%.

Đáng chú ý, dù tỷ giá giao dịch giảm mạnh nhưng tỷ giá trung tâm vẫn trong xu hướng đi lên, tăng tiếp 7đ/USD trong tháng 7, lên mức 23.073 đ/USD, tiến dần đến tỷ giá mua vào của NHNN. Điều này cho thấy sự nhất quán trong điều hành của NHNN để có thể linh hoạt ứng phó với nhưng diễn biến bất ngờ từ bên ngoài mà thực tế đã xảy ra ngay vào đầu tháng 8.

Khánh Huyền