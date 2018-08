Tiếp tục vinh danh người chiến sĩ công an bằng âm nhạc

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam, kênh VTV2, Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) tiếp sóng. Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP và các đơn vị khác.

“Âm vang chiến công” là chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm tôn vinh người chiến sĩ Công an nhân dân trong dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2018). Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Báo Công an nhân dân nhằm tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ, người có công với đất nước, đặc biệt là các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an trong các thời kỳ.

Ngày 19-8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội và các tỉnh ở Bắc Bộ. Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc.

Trong bão táp của cách mạng, lực lượng Công an nhân dân ra đời và không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Trải qua 73 năm được Đảng và Bác Hồ dày công giáo dục, rèn luyện, được nhân dân đùm bọc, ủng hộ, Công an nhân dân Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, viết nên truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân, lập nhiều chiến công hiển hách, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trong chương trình nghệ thuật “Âm vang chiến công” lần thứ 2 năm 2018, khán giả cùng cán bộ chiến sĩ trên cả nước sẽ có dịp ôn lại chiến thắng vĩ đại của toàn dân tộc trong cuộc Cách mạng tháng Tám. Ở đó, gắn liền với công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ và toàn dân tộc, có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân,hình ảnh người chiến sĩ Công an dũng cảm, mưu trí, hết lòng tận tụy vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ được chuyển tải sinh động, giàu cảm xúc và chân thực qua nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Theo kế hoạch dự kiến, tham gia biểu diễn trong chương trình “Âm vang chiến công” lần thứ 2 có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc truyền thống cách mạng.

Trong đó, ca sĩ Trọng Tấn sẽ tái ngộ với khán giả với 2 ca khúc: “Chúng con canh giấc ngủ cho người” của nhạc sĩ Đăng Nước và “Đất nước tình yêu” của tác giả Lệ Giang. Giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng – ca sĩ Lan Anh và nhóm múa đưa người xem trở về với Thủ đô trong quá khứ qua ca khúc “Người Hà Nội” (sáng tác: Nguyễn Đình Thi).

Nữ ca sĩ cũng là người song ca cùng Nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng ca khúc “Chiều biên giới” (sáng tác thơ: Lò Ngân Sủn, Nhạc:Trần Chung). Các “nghệ sĩ nhí” của Câu lạc bộ thiếu nhi Thiên Phúc cũng sẽ trở lại với chương trình qua tiết mục hát múa “Bay cao tiếng hát ước mơ” (sáng tác: Nguyễn Nam).

Biểu diễn lần đầu trong chương trình “Âm vang chiến công”, Nghệ sĩ ưu tú Phương Thảo chuyển tải đến khán giả 2 ca khúc nổi tiếng: “Một đời người một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn và “Biết ơn Chị Võ Thi Sáu” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Giọng ca Tân Nhàn cũng tái xuất trên sân khấu của chương trình với 2 tác phẩm của nhạc sĩ Tuấn Phương là “Tình đất” và “Trở về”.

Sự xuất hiện của 2 gương mặt trẻ: ca sĩ – nhạc sĩ Tạ Quang Thắng và Sao Mai nhạc nhẹ 2017 Thu Thủy hứa hẹn mang đến không khí trẻ trẻ trung, tươi mới hơn cho đêm nhạc. Dự kiến, Tạ Quang Thắng sẽ biểu diễn bài hát “Lá cờ”. Đây là một trong số các ca khúc do chính anh sáng tác, được đông đảo bạn trẻ yêu thích. Ca sĩ Thu Thủy mang đến chương trình ca khúc “Việt Nam ơi” (sáng tác: Minh Beta).

Cả hai tiết mục của Quang Thắng và Thu Thủy đều được đầu tư phần múa phụ họa công phu. Dịp này, các nghệ sĩ của Đoàn Ca múa nhạc Công an nhân dân chuyển đến công chúng 3 tiết mục: “Mười chín tháng tám” ( sáng tác: nhạc sĩ Xuân Oanh), “Từ một ngã tư đường phố” ( sáng tác: nhạc sĩ Phạm Tuyên) và “Giữ cho cuộc sống bình” ( sáng tác: Mai Công Thắng).

Chương trình do Nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Út Lan, Phó trưởng Đoàn Ca múa nhạc Công an nhân dân biên đạo múa, có sự tham gia biểu diễn của gần 50 nghệ sĩ.

P.V