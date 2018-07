'Tín dụng đen' tràn ra đảo Phú Quốc

Thời gian gần đây, sau khi các địa phương ở khu vực ĐBSCL như: Vĩnh Long, Đồng Tháp, TP Cần Thơ… liên tục ra quân triệt xóa nên các băng nhóm cho vay nặng lãi bắt đầu tràn ra huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để "hành nghề".

Theo ghi nhận của PV, hiện trên khắp các "hang cùng ngõ hẻm" ở thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới của huyện Phú Quốc, đâu đâu cũng xuất hiện chi chít tờ quảng cáo theo kiểu "cho vay tiền trả góp", "cho vay tiền giải ngân trong vòng 5 phút", "cho vay họ góp"…Mức lãi suất cho vay từ 20% trở lên.

Theo cơ quan công an, các đối tượng trong những đường dây cho vay nặng lãi hầu hết đến từ các tỉnh, thành phía Bắc và TP HCM. Không ít nạn nhân của các băng nhóm này đã gửi đơn kêu cứu tới các ngành chức năng.

Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc, cho biết lực lượng công an huyện đã có kế hoạch triệt xóa nạn cho vay nặng lãi đang tràn lan ở huyện đảo này. Trước mắt, trong những ngày gần đây, lực lượng Công an thị trấn An Thới và Công an thị trấn Dương Đông đã ra quân gỡ bỏ những tờ quảng cáo cho vay dán ở trụ điện, vách tường…, sau đó sẽ cho lực lượng tiếp cận với các băng nhóm này để xử lý triệt để.

"Chúng tôi đã nắm được vụ việc và kiên quyết triệt phá loại hình cho vay biến tướng này", đại tá Lê Văn Mót khẳng định.

Dưới đây là những hình ảnh quảng cáo tràn lan cho vay nặng lãi ở huyện đảo Phú Quốc:

Tờ quảng cáo cho vay dán đầy cột điện, bình điện Tờ quảng cáo dán đầy nhà dân. Thùng rác cũng được dán. Hàng rào của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Quốc cũng bị dán chi chít tờ quảng cáo cho vay Vách tường của các trường học cũng bị dán đầy. Dốc cầu, quầy bán bán thức ăn nhanh cũng bị dán

Theo Người Lao Động