Tin vui đến với dân huyện nghèo muốn xuất khẩu lao động

Cụ thể, người lao động có hộ khẩu thường trú từ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, hoặc người lao động đã ký hợp đồng với doanh nghiệp và được phía nước ngoài chấp thuận vào làm việc…sẽ được vay tối đa 100% chi phí mà người lao động đóng theo hợp đồng khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.



Về lãi suất cho vay, người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sẽ được vay với lãi suất bằng 50% vốn vay đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định; người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định nêu trên.

Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong hợp đồng lao lao động đi làm việc ở nước ngoài. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2019 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020. Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020 hết hiệu lực khi Quyết định này thực thi.

Dương Hưng