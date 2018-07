Tô phở 'không người lái' ở sân bay cao nhất 20.000 đồng

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.Theo đó, bộ này đề xuất khung giá dịch vụ cơ bản thiết yếu nay chỉ được áp dụng đối với dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống là hàng hóa nội địa, không áp dụng với hàng hóa nhập khẩu.Bộ GTVT lý giải, các mặt hàng được kinh doanh tại nhà ga hành khách rất đa dạng về chủng loại, trong đó có cả hàng nội địa và hàng nhập khẩu. Hàng nhập khẩu với nhiều chi phí gia tăng như vận chuyển, thuế xuất nhập khẩu, hải quan, thương hiệu… nên việc quản lý khung giá như hiện tại là không phù hợp. Nên loại nhóm hàng hóa nhập khẩu khỏi khung giá.Do đó, khung giá cung cấp đồ ăn, đồ uống tại sân bay chỉ áp dụng với hàng hóa nội địa, và vẫn giữ nguyên như cũ.Cụ thể, giá bán ở nhà ga quốc nội đối với mặt hàng nước lọc đóng chai nhỏ từ 500ml trở xuống là từ 3.500 - 20.000 đồng/chai; sữa hộp loại từ 180ml trở xuống có giá từ 4.500 - 20.000 đồng/hộp.Với ga quốc tế, các loại đồ uống trên được bán với khung giá lần lượt từ 0,35 - 2 USD/chai nước suối và từ 0,45 - 2 USD/hộp sữa.Phở, mì, miến, cháo ăn liền không bổ sung thực phẩm có giá từ 5.000 - 20.000 đồng/tô ở ga nội địa. Mặt hàng này tại ga quốc tế có giá từ 0,5 - 2 USD.Khung giá trên chưa bao gồm chi phí phục vụ. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cơ bản thiết yếu tự quyết định chi phí phục vụ, nhưng không vượt quá 15% so với giá tối đa quy định.Tham gia ý kiến cho Dự thảo, Cảng vụ hàng không miền Bắc đề nghị bổ sung: “Dịch vụ cho thuê mặt bằng tại sân đỗ ô tô” (xe bus, xe taxi, xe hợp đồng, xe điện) do hiện tại cảng hàng không đang cho các doanh nghiệp thuê mặt bằng kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bus, xe taxi, xe hợp đồng, xe điện. Đồng thời, bổ sung thêm giá đỗ xe tại cảng hàng không - là dịch vụ thiết yếu để phục vụ hành khách do xe đón khách không thể đỗ ngoài quốc lộ.Tuy nhiên, đơn vị soạn thảo không nghĩ vậy. Cục Hàng không cho rằng, dịch vụ cho thuê mặt bằng tại sân đỗ ô tô không nằm trong danh mục quy định tại thông tư, mà chỉ là dịch vụ bến xe ô tô, nên thực hiện theo quy định của Luật giao thông đường bộ.

Lê Hữu Việt