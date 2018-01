Tòa án TP HCM sắp xử vụ Vinasun kiện Grab

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) cho biết vừa nhận quyết định của TAND TP HCM về việc xử sơ thẩm vụ kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa đơn vị này và bị đơn là Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tuần sau, ngày 6/2.

“Vinasun đệ đơn kiện từ sau tuyên bố của Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành tại đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4/2017. Ban đầu, pháp nhân công ty và tài xế cùng là nguyên đơn nhưng sau khi thống nhất thì chúng tôi chọn phương án như hiện nay”, đại diện Vinasun nói và khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện này đến cùng.

Cũng theo vị này, Vinasun kiện đối thủ dựa trên quy định của pháp luật về Luật Cạnh tranh. Công ty thu thập đủ bằng chứng bao gồm văn bản, hình ảnh, video… cho thấy Grab vi phạm cạnh tranh thương mại bằng hình thức phá giá mà điển hình trong đó là việc khuyến mại hơn 90 ngày một năm.

Trong công văn kiến nghị gửi Thủ tướng hồi giữa năm 2017, Vinasun cho rằng Uber và Grab liên tục thực hiện các chương trình khuyến mại tuỳ tiện, không đăng ký và được sự cho phép của cơ quan quản lý. Nhiều quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản… cũng đánh giá về hệ lụy kinh tế, tính công bằng và trật tự xã hội để quyết định lệnh cấm hoạt động và khẳng định hai đơn vị này là "công ty kinh doanh dịch vụ taxi trá hình". Do đó, doanh nghiệp này đề xuất sớm chấm dứt hoạt động cạnh tranh không lành mạnh bằng chiêu thức siêu giảm giá, chiến lược giá huỷ diệt, trợ giá cho khách hàng nhằm mục đích chiếm lĩnh thị trường, đánh sập taxi truyền thống. Đồng thời, phải đăng ký giá và chịu sự quản lý giá như các doanh nghiệp taxi truyền thống; phải chịu sự khống chế về số lượng đầu xe tham gia kinh doanh theo quy hoạch chung tại các địa phương và công khai thông tin số lượng xe đang hoạt động, doanh thu và thuế phải nộp định kỳ.

Khoảng ba năm trở lại đây, Vinasun liên tiếp cắt giảm hàng loạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận do sự cạnh tranh thị phần ngày càng quyết liệt từ các hãng taxi công nghệ. Năm 2017, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt đạt 4.256 tỷ đồng và 205 tỷ đồng, tương ứng mức giảm hơn 10% và 34% so với năm trước. Tổng số nhân viên của Vinasun tính đến cuối quý II/2017 giảm gần 8.000 người so với thời điểm đầu năm, chỉ còn 9.179 người.