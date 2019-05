Tổng lượng xi măng tiêu thụ 4 tháng đầu năm tăng cao

Trong đó, ước tiêu thụ sản phẩm XM tại thị trường trong nước tháng 4/2019 khoảng 6,48 triệu tấn, tăng 0,43 triệu tấn so với tháng liền kề trước đó và cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Riêng Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) tiêu thụ tháng 4/2019 ước đạt khoảng 2,54 triệu tấn.



Trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng XM được tiêu thụ tại thị trường trong nước ước đạt khoảng 21,65 triệu tấn.



Xuất khẩu sản phẩm XM tháng 4/2019 ước đạt khoảng 2,7 triệu tấn, giảm 0,7 triệu tấn so với tháng liền kề trước đó và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2018. Và tổng lượng XM xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2019 là 13,80 triệu tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018.



Tổng lượng XM tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt 35,45 triệu tấn sản phẩm, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó, Vicem tiêu thụ 4 tháng đầu năm khoảng 8,42 triệu tấn.



Ngọc Mai