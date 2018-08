Tổng thầu tự ý mời dân đi thử metro Cát Linh-Hà Đông

Thẻ đi thử metro Cát Linh - Hà Đông với song ngữ Việt - Trung, nhưng tiếng Việt in sau và nhỏ hơn tiếng Trung. Ảnh: IE.

Theo đại diện chủ đầu tư metro Cát Linh – Hà Đông, trước khi các báo đưa tin về việc người dân được mời đi thử tuyến đường sắt, đơn vị đã nắm được và có văn bản yêu cầu tổng thầu (nhà thầu Trung Quốc) dừng ngay việc đưa người không có chức năng, nhiệm vụ lên tàu. Ngay sau đó, tổng thầu đã nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của Ban quản lý dự án Đường sắt.Theo báo cáo của tổng thầu, sáng 11/8, để động viên tinh thần cán bộ công nhân viên của tổng thầu, với kết quả thi công đã đạt được trong thời gian qua, tổng thầu đã tự ý mời cán bộ công nhân viên và người thân cùng tham gia đi thử tàu. Nhằm kiểm soát người lên tàu cho đối tượng trên, tổng thầu đã dùng Thẻ lên tàu, thẻ này chỉ dùng cho mục đích trên và chỉ có giá trị trong ngày.Đáng chú ý, Thẻ lên tàu trên in song ngữ Việt – Trung, trong đó chữ Trung Quốc in to và đặt phía trên chữ Việt, điều này khiến dư luận phản ứng.Để tránh không xảy ra sự việc tương tự, Ban Quản lý dự án Đường sắt đã tổ chức họp chấn chỉnh vào sáng 12/8, nghiêm khắc phê bình tổng thầu và có văn bản yêu cầu tổng thầu tập trung triển khai các công việc theo kế hoạch được phê duyệt.“Các công việc triển khai không theo kế hoạch, tổng thầu phải báo cáo và được Ban Quản lý dự án Đường sắt chấp thuận trước khi thực hiện. Việc sử dụng, phát hành tài liệu, thông tin liên quan đến dự án phải thực hiện theo đúng điều kiện hợp đồng. Tại cuộc họp, tổng thầu đã nhận trách nhiệm về sự việc nêu trên và cam kết không tái diễn”, Ban Quản lý Dự án Đường sắt cho hay.Đây là lần thứ 2 liên tiếp Dự án Cát Linh – Hà Đông để xảy ra việc sử dụng song ngữ Việt – Trung khiến dư luận phản ứng. Trước đó, hồi đầu tuần trước, tại các ga của tuyến metro này cũng xuất hiện biển tên ga song ngữ, với chữ Trung Quốc to hơn và in phía trên chữ Việt. Ngay sau đó, Ban Quản lý Dự án Đường sắt cũng phải phát đi văn bản yêu cầu các nhà thầu tháo bỏ.

Lê Hữu Việt